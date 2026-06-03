Engañan a jóvenes con falsas ofertas de trabajo para reclutarlos en el crimen organizado

La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León confirmó la localización en Nuevo Laredo de dos menores de edad que desaparecieron en Salinas Victoria y los cuales presuntamente habían sido reclutados con engaños por miembros del crimen organizado.

Comentó que en “el caso de las personas que fueron engañadas para ser reclutadas al parecer para el trabajo de la obra en el estado vecino de Tamaulipas en ese caso se mandó una colaboración al vecino estado de Tamaulipas, al parecer los muchachos logran evadir la custodia que tenían”.

Mencionó que con base a la colaboración fueron puestos a disposición de las autoridades de este estado.

Se logra su rescate. Actualmente se encuentran en el DIF porque tienen 16 años y se va a ver la condición para que ellos lo evalúen”, dijo.

Trascendió que los jóvenes fueron reclutados para trabajo de albañiles, pero una vez que contactaron a los supuestos contratistas fueron privados de su libertad.

Sin embargo, el lunes lograron escapar de sus captores y tras hacer contacto con las autoridades de Tamaulipas los entregaron a agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Nuevo León suma 433 desapariciones en lo que va del año

Al corte de los primeros cinco meses de 2026, en Nuevo León han desaparecido 433 personas, lo que representa un promedio de casi tres casos diarios, denunció Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

El colectivo destacó que la entidad suma 7 mil 485 personas desaparecidas, lo que la coloca como el quinto estado con más víctimas de desaparición en el país.

Detalló que “del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 se registraron 433 personas desaparecidas, de las cuales 296 continúan sin ser localizadas. Es decir, 68.36 por ciento continúan desaparecidas”.

Alertó que la cifra de desapariciones revela que el promedio de víctimas diarias en la entidad es cercano a tres.

Denunció que “en el contexto del Mundial: 7 mil 485 personas desaparecidas en Nuevo León formarían 680 equipos de futbol. Esa es la magnitud de esta crisis humanitaria”.