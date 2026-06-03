Américo Villarreal: "No he sido informado de investigación alguna en mi contra por parte de EU"

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó de manera categórica la información del diario Los Angeles Times que lo vincula con una presunta cancelación de su visa estadounidense, derivada de una investigación por el delito de huachicol.

Y aclaró que tampoco ha sido notificado de indagatoria alguna en su contra por parte de Estados Unidos.

En un mensaje difundido la tarde del miércoles a través de sus cuentas oficiales, el mandatario estatal calificó dichas aseveraciones como “falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia”.

El miércoles, el rotativo estadounidense publicó que tanto a Villarreal Anaya como al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, les habían retirado la visa americana por ser investigados por las autoridades de EU.

Al respecto, el mandatario tamaulipeco subrayó que no existe procedimiento judicial, acusación formal ni comunicación oficial alguna, ni en México ni en Estados Unidos, que respalde los señalamientos del periódico.

Las versiones difundidas se apoyan exclusivamente en afirmaciones no verificadas y carecen de evidencia que las respalde”, sostuvo.

Sobre su estatus migratorio, el gobernador fue puntual: “Cuento con mi visa estadounidense vigente; no he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza”.

Y agregó que jamás ha ingresado a ese país con un documento distinto al que legalmente debe usarse.

“Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, remarcó.

Villarreal Anaya rechazó cualquier insinuación que pretenda vincularlo con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley, y defendió su trayectoria profesional y pública, basada en la transparencia y el apego institucional.

En su mensaje, el gobernador hizo un llamado respetuoso pero firme al diario estadounidense y a cualquier otro medio que haya replicado la información, a presentar las pruebas que sustenten dichos señalamientos.

“En una sociedad democrática nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia”, añadió.

Finalmente, aseguró que su administración continuará enfocada en atender las prioridades de Tamaulipas, particularmente en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, salud y generación de oportunidades.

“Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en nosotros”, concluyó.