Nuevo 'Estafador de Tinder' en Aguascalientes se casará HOY ¿Lo reconoces?

Casi medio millón de pesos es lo que un sujeto identificado como Emmanuel les habría robado a sus víctimas luego de enamorarlas. Se trata de un nuevo ‘Estafador de Tinder’ denunciado en Aguascalientes.

Lo llaman el ‘Estafador de Tinder’ de Aguascalientes Especial

Una de ellas será identificada como Xime para resguardar su identidad, ella señala que conoció a Emmanuel el 8 de septiembre de 2023 en Tinder, se enamoró de él, dijo que no tardó mucho en robarle 360 mil pesos con mentiras.

Agregó que a los tres meses se mudaron a vivir juntos, pero el primer golpe llegó luego de una salida a un bar, después la violencia se hizo recurrente, le daba mordidas, golpes en el abdomen para que no se le notaran y más.

Lo llaman el ‘Estafador de Tinder’ de Aguascalientes

¿Cirujano Plástico sin título?

Xime dice que se presentó como cirujano plástico, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, aseguró que lo vio realizar procedimientos estéticos, pero nunca vio su título. Su nombre no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas.

La mujer presentó una denuncia por violencia de pareja, pero no es la única, Imagen Noticias de la Noche documentó al menos dos denuncias penales más y otras cinco mujeres que también fueron violentadas, pero decidieron no hablar por miedo.

Rocío, otra de sus víctimas

Rocío (no dio su nombre real para resguardar su identidad) es otra de sus víctimas, a ella le dijo que por las mañanas era maestro de inglés y por las tardes médico cirujano en Aguascalientes. Xime y Rocío no se conocen en persona, pero sus historias tienen similitudes. Las dos señalaron que les pidió tatuarse su nombre y otra similitud fue el robo de dinero.

Lo llaman el ‘Estafador de Tinder’ de Aguascalientes

Xime denunció que vendió su auto sin su permiso y que no le dio un solo peso, también le pidió que sacara varios préstamos a su nombre que nunca pagó. Rocío mencionó que a ella la estafó en dos ocasiones: una falsa remodelación y la renta de un departamento, ella hace una suma de 68 mil pesos, dice que nunca alzó la voz por temor a que nadie le creyera y pidió que si alguien más ha sido embaucado por él se atrevan a DENUNCIAR.

Examigos cercanos a Emmanuel confirmaron a la reportera Carolina Lomas que HOY se casa en Aguascalientes con una mujer que conoció hace menos de un año y que además tiene planes de mudarse a España.

*bb