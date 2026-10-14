¿Qué carreras se impartirán en la nueva escuela de la UNAM en CDMX?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), que se construirá en el suroriente de la Ciudad de México ofrecerá carreras que respondan a las necesidades de la región.

Algunas de las carreras que se impartirán son Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de programas vinculados con el medio ambiente.

La UNAM destacó que el acuerdo entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y el rector Leonardo Lomelí busca ampliar la oferta de educación superior en una zona de la capital con rezago de infraestructura universitaria.

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Reiteró que el gobierno capitalino construirá las instalaciones, mientras que la Universidad Nacional se hará cargo de equiparlas y operarlas.

Durante su segundo informe de labores, Brugada afirmó que el proyecto permitirá construir un gran plantel educativo en el suroriente capitalino por primera vez en más de 50 años.

Leonardo Lomelí sostuvo que la iniciativa permitirá avanzar en la descentralización de la oferta educativa de la UNAM, así como acercar nuevas alternativas profesionales a la población de esa zona.

El rector destacó que, por su dimensión, el proyecto representa una nueva expansión de la infraestructura universitaria en el Valle de México, después de la creación de las cinco unidades de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales entre 1973 y 1976.

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Así como de la apertura, en 1979, de las entonces escuelas nacionales de Enfermería y de Artes Plásticas, en el sur de la capital.

Aunque se dijo que la escuela tendrá capacidad de hasta 20 mil estudiantes, aún no se precisó la ubicación exacta del plantel, el calendario de construcción ni la fecha prevista para el inicio de clases.