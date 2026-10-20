CORENADR destaca por protección del suelo rural

El trabajo encabezado por Humberto Adán Peña, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), colocó al Programa Altépetl Bienestar en el escenario internacional, luego de que la Ciudad de México obtuviera el AIPH World Green City Award 2026 en la categoría de agricultura urbana y sistemas alimentarios.

El reconocimiento fue otorgado por la Asociación Mundial de Productores de Plantas Ornamentales y Flores (AIPH) y distingue las acciones emprendidas para proteger el Suelo de Conservación, fortalecer la producción rural y contribuir a la seguridad alimentaria de la capital.

Desde la CORENADR, Adán Peña ha encabezado una estrategia orientada a mantener productivas las zonas rurales de la Ciudad de México, restaurar ecosistemas, fortalecer a productores y vincular la conservación ambiental con la generación de alimentos.

El jurado internacional destacó precisamente la magnitud de las acciones desarrolladas en el territorio capitalino, así como el potencial del modelo para ser replicado en otras ciudades que enfrentan problemas de expansión urbana, deterioro ambiental y presión sobre sus sistemas alimentarios.

Este reconocimiento internacional confirma que el suelo de conservación es uno de los mayores tesoros de nuestra ciudad. Con Altépetl Bienestar sabemos que proteger la naturaleza es fortalecer la producción de alimentos, cuidar el agua y construir una ciudad más sustentable", señaló Humberto Adán Peña.

El funcionario subrayó que el premio también representa un reconocimiento a productores y comunidades que mantienen con vida el campo capitalino y participan directamente en las tareas de conservación.

La estrategia impulsada desde la CORENADR también ha colocado a los productores en el centro del programa. Especial

Bajo la operación de la CORENADR, el programa ha ampliado su presencia en el Suelo de Conservación, una superficie de 88 mil 442 hectáreas que representa alrededor de 59 por ciento del territorio de la Ciudad de México.

Estas áreas son consideradas estratégicas para la recarga del acuífero, la producción agrícola, la conservación de la biodiversidad y la regulación ambiental de la metrópoli.

Entre 2019 y 2024, las acciones vinculadas con Altépetl Bienestar permitieron intervenir más de 50 mil hectáreas mediante trabajos de restauración y conservación.

En el mismo periodo se reportó la plantación de aproximadamente 37 millones de ejemplares de especies nativas en 33 mil 826 hectáreas, como parte de las acciones para recuperar zonas degradadas y fortalecer los servicios ambientales.

La estrategia impulsada desde la CORENADR también ha colocado a los productores en el centro del programa. Actualmente, alrededor de 600 cuentan con certificación y 175 productos poseen el Sello Verde, distintivo relacionado con procesos sustentables de producción.

Altépetl Bienestar beneficia cada año a más de 14 mil personas vinculadas con actividades agrícolas, ambientales y comunitarias, de las cuales aproximadamente 45 por ciento son mujeres.

Otro de los componentes promovidos durante la gestión de Adán Peña ha sido la organización comunitaria mediante las Áreas de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales (ARCAC) y los Centros de Aprendizaje Campesino.

El modelo cuenta además con acompañamiento técnico de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

La candidatura de la Ciudad de México fue presentada por la Secretaría del Medio Ambiente el 19 de octubre de 2025 y contó con el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En la etapa final, la capital del país compitió con Quezon City y Bayawan, en Filipinas, dentro de una categoría que reconoce estrategias destinadas a fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios y el desarrollo de la agricultura urbana.

El premio internacional coloca a la CORENADR y al Programa Altépetl Bienestar como referentes en materia de conservación y desarrollo rural, y destaca la gestión de Humberto Adán Peña en una política que busca preservar el campo de la Ciudad de México sin separarlo de su función productiva, hídrica y ambiental.