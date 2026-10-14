UNAM tendrá nueva escuela en CDMX con capacidad para 20 mil alumnos

Durante su segundo informe de gobierno, en el Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la capital.

Durante su discurso, la mandataria capitalina detalló que, tras la reunión con el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, de hace un par de semanas, se llegó al acuerdo para construir este plantel en la zona sur oriente de la capital.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Anunciar un nuevo acuerdo con la UNAM. Por primera vez en más de 50 años construiremos otro gran plantel en la zona sur oriente de la capital", explicó Brugada.

Detalló que el gobierno capitalino se encargará de la construcción de esta nueva infraestructura, mientras que la UNAM se encargará de equiparla.

Se detalló que tendrá espacio para 20 mil estudiantes, por lo que su objetivo es aumentar la matrícula de la universidad para recibir a más aspirantes.