Nueve personas permanecen hospitalizadas tras explosión en fiestas patronales de Misantla

Nueve personas permanecen hospitalizadas tras la explosión provocada por pirotecnia que alcanzó un tanque de gas durante las fiestas patronales de la comunidad de Los Trapiches, en el municipio de Misantla, Veracruz, informó IMSS Bienestar Veracruz a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

De acuerdo con la institución, 15 personas ya fueron dadas de alta, mientras que el resto de los lesionados continúa bajo atención médica en distintas unidades hospitalarias.

Como resultado de la evolución favorable de su estado de salud, 15 pacientes fueron dados de alta por mejoría, cinco continúan su atención médica en otras unidades de la Red IMSS Bienestar y cuatro permanecen hospitalizados en el Hospital General de Misantla”, señaló la dependencia

Hospital activó el Código Naranja

La Coordinación Estatal Veracruz de Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar informó que el Hospital General de Misantla activó de manera inmediata el Código Naranja, protocolo de atención para emergencias con múltiples víctimas, tras el reporte de la explosión ocurrida en Los Trapiches.

El Hospital General de Misantla activó de manera inmediata el Código Naranja para brindar atención médica oportuna a las personas lesionadas tras la explosión de un contenedor de gas isobutano, presuntamente impactado por artefactos pirotécnicos”.

El siniestro se registró durante las festividades patronales de San Pedro de Los Trapiches. Facebook/Notiwhats - Noticias

¿Cómo ocurrió el accidente?

El siniestro se registró durante las festividades patronales de San Pedro de Los Trapiches, cuando un "buscapiés" lanzado durante el tradicional "torito encuetado" alcanzó el tanque de gas de una tienda ubicada sobre la calle 3 de Mayo.

La explosión provocó un incendio cuyas llamas alcanzaron a varias personas que participaban en la celebración. Además, ocasionó daños en puertas y ventanas del inmueble y generó momentos de pánico entre vecinos y asistentes.

En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente municipal de Misantla, René Omar Jaén Domínguez, confirmó que tres de los lesionados presentaban heridas de gravedad.

El edil detalló que dos personas fueron trasladadas al Hospital de Martínez de la Torre, una más al Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa, mientras que el resto recibió atención en el Hospital General IMSS Bienestar de Misantla.

Fueron 23 personas que se atendieron aquí en el hospital y de las cuales tres se encontraban graves. Tres personas tuvieron que ser trasladadas a otros hospitales, dos a los hospitales de Martínez de la Torre y una al hospital CAE de Xalapa”, señaló Jaén Domínguez.

El presidente municipal informó que se trasladó a la comunidad para coordinar las acciones de respuesta tras la emergencia para “coordinar todas las acciones realizadas, para salvaguardar la vida de los amigos de Los Trapiches”.