Nueva planta de frijol en Zacatecas procesará hasta mil 400 toneladas mensuales

La nueva planta de acopio “Beatriz González Ortega”, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en Sombrerete, Zacatecas, procesará hasta mil 400 toneladas mensuales de frijol mediante procesos de limpieza, despedrado, pulido y embolsado en presentaciones de uno y 25 kilogramos.

La planta atenderá las variedades de frijol Negro San Luis y Pinto Saltillo, bajo la denominación de origen “Zacatecas, cosecha de nuestra tierra”, con el fin de absorber el impacto de la actual caída de precios en el mercado agrícola mediante la expansión del programa de acopio federal.

El frijol será distribuido a través de más de 26 mil Tiendas del Bienestar en todo el país, lo que permitirá eliminar intermediarios y garantizar mejores condiciones de comercialización para los productores.

La Presidenta de la República, destacó que el programa de acopio creció de 40 mil productores en 2025 a 96 mil en 2026, y adelantó que se evalúa una segunda etapa de expansión, bajo criterios de responsabilidad financiera. “No se puede prometer algo que no se puede cumplir”, afirmó.

La presidenta de la República, destacó que el programa de acopio creció de 40 mil productores en 2025 a 96 mil en 2026. Cortesía

Adelantó que la Dirección de Alimentación para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura, regresará a la entidad con una propuesta concreta que definirá el volumen adicional de acopio, el número de costales y las condiciones del precio de garantía, en coordinación con el gobierno estatal.

En su oportunidad, el gobernador del estado, David Monreal, señaló que con estas acciones “la presidenta le cumple a Zacatecas”, al destacar que en el ciclo agrícola actual ya se tienen comprometidas 90 mil de las 96 mil toneladas de acopio, el doble que el año anterior.

Asimismo, subrayó que el estado alcanzó una cosecha récord cercana a las 480 mil toneladas. Añadió que estos resultados son producto del cumplimiento de programas como fertilizantes y semillas para el Bienestar, diésel agropecuario y Producción para el Bienestar, que han fortalecido la productividad del campo.

Cabe destacar que Zacatecas concentra el 25 por ciento del acopio nacional de frijol, posicionándose como pieza clave en la estrategia de soberanía alimentaria.

Mientras que México alcanzó la autosuficiencia en la producción de frijol, con una cosecha superior a 1.2 millones de toneladas.

fdm