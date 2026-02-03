La nueva manufactura integra hardware, software e IA: Bosch

La necesidad de competitividad y eficiencia requiere automatización industrial, maquinaria inteligente definida por software y analítica avanzada en un mismo modelo operativo. Este enfoque permite que las plantas incorporen nuevas funciones, ajusten procesos y escalen su capacidad productiva mediante software, sin sustituir completamente su infraestructura existente. Hablamos de la evolución hacia la Industria 5.0, donde la tecnología actúa como habilitador de eficiencia, flexibilidad y sustentabilidad.

En un contexto de creciente búsqueda de insumos regionales y de competitividad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, tecnologías como robótica avanzada e inteligencia artificial tienen tasas de adopción de cerca del 1.2% y 2.1% respectivamente, lo que representa una oportunidad para acelerar la modernización tecnológica y la automatización en la industria mexicana. En 2023, Bosch inauguró una planta de producción de maquinaria industrial en Querétaro y recientemente abrió al mercado externo sus actividades de soluciones de manufactura.

Del diseño digital a la operación en planta

Bosch Soluciones de Manufactura actúa como el arquitecto del sistema productivo: "Utilizamos simulación avanzada y gemelos digitales para que las líneas de producción operen primero en el entorno virtual antes de implementarse físicamente, lo que permite anticipar fallas, optimizar el ciclo de vida de los componentes y reducir desperdicios desde la etapa de diseño", explicó Alberto Botello, director técnico comercial de Soluciones de Manufactura (BMG) en Bosch México.

Lo anterior resulta relevante para plantas que buscan modernizar equipos existentes sin reemplazarlos completamente, avanzando hacia esquemas de economía circular.

Desde la perspectiva de la automatización industrial, la maquinaria se actualiza con la agilidad del software. "A través de plataformas de arquitectura abierta como ctrlX OS, una línea de producción puede reprogramarse y escalar su rendimiento de forma ágil. Esta flexibilidad permite a las plantas reducir tiempos de ingeniería hasta 30% y optimizar el uso del espacio operativo, al eliminar componentes físicos innecesarios", señaló José María Martínez, director general de Ventas de Bosch Rexroth México.

La estrategia de Bosch se alinea con la visión de Industria 5.0, donde la automatización potencia la colaboración entre personas y tecnología. En planta, los cobots de siete ejes de Kassow Robots, integrados al portafolio de Bosch Rexroth, permiten automatizar tareas complejas en espacios reducidos y en interacción directa con operadores, mejorando la seguridad y eficiencia.

Bosch presenta estas soluciones en Expo Manufactura, que se lleva a cabo del 3 al 5 de febrero en Cintermex, Monterrey, Nuevo León, como parte de su estrategia para acompañar a la industria mexicana en la adopción de modelos productivos más flexibles, resilientes y alineados con los estándares globales de eficiencia y sustentabilidad.