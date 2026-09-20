Normalistas bloquean la Autopista del Sol

A unos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México bloquearon la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués para recordar a sus compañeros desaparecidos y exigir justicia.

El contingente de normalistas de diferentes escuelas de todo el país llegó aproximadamente a la una de la tarde a bordo de 12 autobuses de pasajeros al punto donde se une la Autopista del Sol y la carretera federal en la entrada sur de Chilpancingo.

Los normalistas bloquearon totalmente el paso en los dos sentidos para realizar un mitin exigiendo la presentación con vida de sus compañeros.

Los oradores afirmaron que la lucha seguirá hasta que exista claridad en lo que pasó por sus 43 compañeros desaparecidos y haya castigo para los responsables de estos hechos, los normalistas reclaman verdad y justicia sobre lo ocurrido.

Uno de los oradores afirmó que el gobierno federal ha lanzado campañas para desacreditar la lucha del normalismo rural y han creado discursos para detener el movimiento.

“Entre más violencia contra las normales seguimos mirándonos de frente, defendiendo la casa que nos forma y nos brinda comida”, afirmaron.