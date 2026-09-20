Comerciantes de Tlaxcala amenazan con rapar y desnudar a dos presuntas farderas

Los comerciantes hicieron público el video en el que se observa a dos mujeres que entran a una tienda de productos de belleza. Una de las mujeres viste pantalón tipo militar y la otra, pants y playera negra.

Las mujeres ya saben qué hacer cada una. La del pantalón tipo militar distrae a la empleada, se muestra interesada y pregunta por unas bolsas, mientras que la mujer de pants y playera aprovecha para robar unos artículos y meterlos en su bolso. Luego avanza, la otra mujer le pregunta algo a la empleada y la misma mujer de pants aprovecha para tomar más artículos y esconderlos en su bolso.

Al final, las mujeres farderas no compran nada, pero ya han robado varios artículos en complicidad. Se marchan de la tienda y después la empleada se da cuenta de que las mujeres robaron algunos artículos.

Las imágenes han comenzado a circular en redes sociales, donde varios cibernautas y vecinos de la ciudad rielera identificaron el actuar de este par de mujeres. Según los reportes ciudadanos, estas mujeres operan constantemente en esa zona comercial y presuntamente son originarias de la colonia Jardines del Sur.

El robo se registró el viernes pasado en una de las tiendas ubicada en el centro de Apizaco. Comerciantes piden a la ciudadanía que, si las conocen, las denuncien ante la autoridad, porque ya son varios robos los que realizan en Apizaco.

Las autoridades municipales hacen un llamado a los comerciantes afectados a presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado.