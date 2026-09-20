Dan último adiós a mujer que fue atropellada junto a su hija de 7 años

Familiares y amigos de Viviana Marlen Castillo Muñiz, de 33 años de edad, la madre de familia que fue atropellada junto a su hija de 7 años, la despidieron con emotivos mensajes en redes sociales.

La mujer falleció el pasado 16 de septiembre, cuando fue arrollada por una conductora sobre la avenida Farolillo, cerca de su cruce con la calle Badian, en la colonia Fomerrey 116, en el sector de San Bernabé, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, identificada como Viviana, descendía de su vehículo con su hija de 7 años en brazos para dirigirse a su casa cuando, de pronto, ambas fueron impactadas por una conductora de 29 años de edad.

La despiden en redes sociales

Sus familiares lamentaron lo ocurrido y, a su vez, pidieron justicia por la muerte de la madre de familia.

Mi niña de los ojos verdes, siempre te amaré. Me dejas con el alma rota".

Una gran tristeza se siente hoy en la oficina de Kawasaki. Una compañera de trabajo, una gran madre y esposa, se nos adelantó en el camino de una manera injusta. Dios te tenga en su santa gloria y que brille para ti la luz perpetua".

Mucha fortaleza para toda tu familia ante esta irreparable pérdida. Descansa en paz, Viviana Marlene".

Muy joven, Vivi. Les mando mis más sinceras condolencias a su familia, esposo e hija. Convivimos toda la prepa. Muy linda persona, siempre sonriendo. Vuela alto y Dios le dé la luz de su eterno descanso".

Vivi, me duele mucho la manera en que partiste de este mundo y más dejando a tus hijos y familia. Descansa en paz".

Estos fueron algunos de los comentarios escritos en redes sociales.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La mujer de 33 años falleció la mañana del miércoles 16 de septiembre, luego de que fuera arrollada por una conductora que circulaba en aparente exceso de velocidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas sobre la avenida Farolillo, cerca de su cruce con la calle Badian, en la colonia Fomerrey 116, en el sector de San Bernabé, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, identificada como Viviana, descendía de su vehículo con su hija de 7 años en brazos para dirigirse a su casa cuando, de pronto, ambas fueron impactadas por una conductora de 29 años de edad.

Presuntamente, la responsable circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control de su camioneta y arrolló a madre e hija. La menor de edad resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Otra de las versiones que circula en redes sociales, y que no ha sido aclarada por la autoridad, es que la madre de familia se encontraba festejando el Día Patrio con su familia, al exterior de su domicilio, cuando ocurrió el accidente.

Fiscalía confirma que conductora no estaba ebria

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó que Stefany, de 29 años, quien fue detenida tras atropellar y provocar la muerte de una mujer en el sector de San Bernabé, se encontrara en estado de ebriedad al momento del accidente.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, explicó que la conductora sí presentaba aliento alcohólico cuando fue detenida, pero el resultado de la prueba de alcoholemia practicada posteriormente fue negativo.

El funcionario atribuyó este resultado al tiempo que transcurrió entre el accidente, la detención de la mujer y la realización del examen, por lo que señaló que los datos obtenidos hasta ahora no permiten establecer que conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los datos que existen en la carpeta de investigación, la mujer, al momento de ser detenida, presentaba aliento alcohólico. Se ordenó la práctica de un dictamen de alcoholemia; seguramente por el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos, de la detención y de la práctica de este dictamen, este último resultó negativo”, explicó Orozco.

La Fiscalía informó además que este jueves solicitó una audiencia de control de detención en contra de Stefany, aunque hasta el momento el procedimiento no había sido programado por la autoridad judicial.

Orozco señaló que la audiencia podría llevarse a cabo durante la tarde de este viernes o, en su caso, el sábado, una vez que sea establecida la fecha y hora por el juez. “Hasta este momento no ha sido agendada esta audiencia de control de detención. Suponemos que se celebrará por la tarde del día de hoy o de mañana”, indicó el vicefiscal.