H. Colegio Militar de Tlalpan celebra 50 años con Lotenal

Para conmemorar el 50 Aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, la Lotería Nacional (Lotenal) realizó el Sorteo Zodiaco 1761, con 24 millones de pesos en premios, en el que resultó ganador el billete del signo Capricornio con número 2376, con 7 millones de pesos, en una serie.

Encabezaron el Sorteo la directora de Lotenal, Olivia Salomón, y el director del plantel donde se forman los oficiales del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, general Francisco Javier Subia González.

Ceremonia del Sorteo Zodiaco 1761 para conmemorar el 50 Aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan Foto: Karina Tejada

Cambios

El director del H. Colegio Militar, general Subia González, afirmó que ante los cambios en las instituciones, el plantel emblema de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) seguirá con su misión de formar a los cadete comprometidos con el país.

El Heroico Colegio Militar seguirá formando generaciones de cadetes comprometidos con México, con la fortaleza de sus tradiciones y con la mirada puesta en el futuro; que los próximos 50 años se encuentren a nuestra alma mater firme en su visión, orgullosa de su pasado y preparada para enfrentar los retos del futuro.

Porque podrán cambiar los tiempos tiempos, podrán evolucionar las instituciones y podrán surgir nuevos desafíos, pero habrá algo que permanecerá siempre: el Heroico Colegio Militar por el honor de México”, afirmó el general Subia González.

El director del plantel anfitrión se refirió a los valores que se le inculcan a los cadetes, futuros oficiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

A los cadetes que actualmente se forman en este Heroico plantel, les corresponde continuar esa historia con el mismo compromiso de que los precedieron, les corresponde comprender que el uniforme que portan representa una responsabilidad.

Que la disciplina es el camino para alcanzar la excelencia y que es enorme el honor, constituye uno de los pilares fundamentales de la profesión militar”, dijo el mando.

Ceremonia del Sorteo Zodiaco 1761 para conmemorar el 50 Aniversario de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan Foto: Karina Tejada

Recuerdo

La directora de Lotenal, Olivia Salomón, recordó que, en su natal Puebla, estudió en un plantel de formación militar, impulsado por el ex director del H. Colegio Militar, Rafael Ávila Camacho, por lo que llamó a los cadetes a prepararse con esmero.

Por eso, cuando entré a este Heroico Colegio Militar, sentí algo difícil de explicar, sentí, emoción, admiración y al mismo tiempo una enorme familiaridad. Como si aquellos valores con los que crecí y que marcaron mi vida estuvieran aquí frente a mí, vivos.

Al verlos a ustedes, jóvenes cadetes, pienso en sus familias, sus sueños, sus esfuerzos y en la decisión de ustedes que merece un reconocimiento: prepararse para servir a México”, comentó Salomón.

En esta ocasión, el Casino del H. Colegio Militar se convirtió en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, en donde se instaló la “Esfera de la Suerte”, emblema de la institución, y otras dos en donde se depositaron las bolitas con números y signos del Zodiaco.

Tras los mensajes de los funcionarios, ingresaron al salón las niñas y niños gritones, para dar el campanazo del inicio a la celebración, a las 20:06 horas, ante un público integrado, principalmente, por cadetes del plantel festejado.

A las 20:21 se escuchó de la voz de uno de los gritones el número 2376, y le siguió la voz de la suerte “¡Premio Mayor!”, dentro de la serie del signo Capricornio, que terminó de definir el premio del billete ganador.

Otro premio importante fue para el billete Capricornio 0605, con un millón 100 mil pesos.

La directora de Lotenal, Salomón, entregó una muestra ampliada con la imagen del billete conmemorativo a los 50 años del H. Colegio Militar de Tlalpan, al director, general Subia González y se tomó la foto oficial, como parte del acto protocolario, mientras las y los gritones seguían anunciando premios.