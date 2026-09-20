Se forma la depresión tropical Diecisiete-E frente a las costas del Pacífico mexicano

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fabián Vázquez Romaña, informó que se desarrolló la depresión tropical Diecisiete-E, aproximadamente a 410 kilómetros (km) al sur-sureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 460 km al sur de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia nor-noreste a 13 km/h.

Vázquez Romaña señaló que el desplazamiento del sistema reforzará el potencial de lluvias de fuertes a muy fuertes en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas del Pacífico mexicano, desde Jalisco hasta Oaxaca y se prevé que los acumulados de lluvia y la altura del oleaje se incrementarán durante los próximos días.

A las 18:00 horas de hoy, el sistema se localizó aproximadamente a 390 km al sursureste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 450 km al sur de Manzanillo, Colima.

Agregó que, de acuerdo con los modelos de pronóstico, en el transcurso de mañana lunes el ciclón evolucionará a la tormenta tropical “Polo” y se acercará a las costas de México; sin embargo, el martes se intensificaría a huracán categoría 2 en la escala SaffirSimpson y para el miércoles alcanzaría la categoría 3, al sur de las costas de Michoacán y Colima.

Trayectoria del ciclón Foto: Especial

“Polo” tendrá una trayectoria errática

“Polo” tiene, inicialmente, una trayectoria un tanto errática, posteriormente recurvará y se desplazará paralelo a las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Se prevé que el jueves se ubique en el punto más cercano a las costas de México y en su desplazamiento ocasionará lluvias de muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) a intensas (de 75 a 150 mm), vientos fuertes con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje elevado de hasta 4 metros de altura.

El funcionario exhortó a la población de los estados que se verán afectados por “Polo” a extremar precauciones ya que las precipitaciones fuertes a muy fuertes podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El subgerente de Hidrología Operativa en la Conagua, Daniel Arriaga Fuentes, informó que se mantiene un monitoreo permanente en 16 presas de los cinco estados en donde se prevén mayores afectaciones: Colima, Jalisco, Oaxaca, Michoacán y Guerrero.

En estas entidades también se realiza vigilancia de ríos, los cuales, informó, se encuentran en niveles bajos de riesgo de desbordamiento.

Añadió que, para la vigilancia de los cuerpos de agua se trabaja en coordinación con Protección Civil, Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).