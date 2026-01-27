Normalistas de Ayotzinapa exigen extradición de EU e Israel de implicados en desaparición de los 43

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo gestionar la extradición de exfuncionarios y personas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas que actualmente se encuentran en Estados Unidos e Israel.

Este martes 27 de enero, al cumplirse 11 años y cuatro meses de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, un contingente de normalistas arribó a la ciudad de Iguala en dos autobuses para realizar una jornada de lucha y colocar ofrendas florales en los sitios donde fueron asesinados tres de sus compañeros.

Exigencia de justicia internacional

Durante el mitin realizado en el obelisco en memoria de Julio César Mondragón Fontes, los manifestantes señalaron que la actual administración federal debe insistir para concretar la entrega de personajes clave en la desaparición de sus compañeros y en la construcción de la denominada "Verdad Histórica".

Los oradores hicieron énfasis en la necesidad de reactivar y fortalecer las solicitudes de extradición ante los gobiernos de Israel y Estados Unidos. Cabe señalar que, entre los perfiles señalados por las autoridades mexicanas en procesos previos, destaca el de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se localiza en territorio israelí y cuenta con acusaciones por tortura y manipulación de evidencias.

Jornada de memoria en Iguala

La movilización comenzó cerca de las 13:00 horas en la zona industrial de Iguala. Los estudiantes recordaron a Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue hallado con signos de tortura y el rostro desollado el 27 de septiembre de 2014. Posteriormente, el grupo se trasladó a las estelas colocadas en honor a Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, también fallecidos durante los ataques de aquella noche.

Los normalistas criticaron lo que perciben como una falta de avances sustanciales en la localización de los 43 estudiantes desaparecidos y acusaron que no se nota un interés real del gobierno federal para resolver el caso.

Compromisos gubernamentales

Hasta el momento, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la postura de dar continuidad a las investigaciones a través de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ).

Incluso, la mandataria indicó que ha pedido al presidente Donald Trump y su gobierno la extradición de personajes señalados por el caso, durante las llamadas telefónicas e intercambios que han sostenido.

La protesta concluyó sin incidentes de violencia, tras lo cual los normalistas abordaron sus unidades para retornar a las instalaciones de la Normal "Raúl Isidro Burgos" en Tixtla.

RLO