Cae en Cancún “La Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

El 14 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo confirmó la detención de Maribelli “N”, conocida como La Pastrana, señalada como presunta líder del Cártel de Sinaloa en la región. La captura se realizó en la supermanzana 237 de Cancún, cuando agentes de la Policía de Investigación sorprendieron a dos personas intercambiando bolsas transparentes con lo que parecía ser marihuana.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los implicados huyó entre predios de la zona, mientras que la mujer intentó subir a una camioneta blindada Chevrolet Tahoe con placas de Sinaloa. Fue interceptada en ese momento y puesta bajo custodia.

De acuerdo con el informe oficial, Maribelli “N” se identificó como líder del grupo delictivo vinculado al Cártel de Sinaloa. En la revisión se encontraron múltiples dosis de marihuana, cristal y piedra, además de dinero en efectivo en pesos y dólares, tarjetas bancarias, un pasaporte mexicano, un arma de fuego calibre .380 con cargador y cartuchos útiles, así como un teléfono celular. La camioneta blindada en la que intentó escapar también fue asegurada.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa). Tras su detención, La Pastrana fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, donde se determinará su situación legal.