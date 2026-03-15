Detienen a ‘El Pepe’ señalado por trasladar a la pareja de El Mencho durante operativo en Tapalpa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre la captura de José “N”, conocido como El Pepe, señalado como uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la dependencia federal, su papel fue clave en el operativo que derivó en la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del CJNG. Según las investigaciones, El Pepe habría sido el encargado de trasladar a la pareja sentimental de Oseguera a Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero, cuando se desplegó el operativo en esa zona.

El Mencho, fundador y líder del CJNG. Redes sociales

Las autoridades destacan que Tapalpa, municipio de Jalisco, se había convertido en uno de los refugios más lujosos utilizados por el líder del CJNG.

Cómo fue el operativo contra El Mencho

De acuerdo con los informes oficiales, la captura de El Mencho fue resultado de meses de trabajos de inteligencia militar y coordinación internacional. La Inteligencia Militar Central y el Centro Nacional de Inteligencia lograron ubicarlo en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde se escondía protegido por un grupo armado. La madrugada del 23 de febrero de 2026, fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional desplegaron un operativo terrestre y aéreo para cercar la zona.

Durante el enfrentamiento, Oseguera Cervantes fue herido y capturado con vida. Sin embargo, según la Secretaría de la Defensa Nacional, falleció horas después mientras era trasladado en helicóptero hacia la Ciudad de México. La versión oficial indica que las heridas sufridas durante el operativo fueron la causa de su muerte.

Las personas afectadas pueden acudir a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada. Cuartoscuro: Héctor Colin

La noticia de la muerte de El Mencho desató una ola de violencia en al menos 20 estados del país. Integrantes del CJNG incendiaron vehículos, bloquearon carreteras y atacaron instalaciones estratégicas como parte de una respuesta coordinada. Al mismo tiempo, el grupo criminal lanzó una campaña de desinformación en redes sociales, difundiendo mensajes para sembrar confusión sobre lo ocurrido y mantener la percepción de fuerza.