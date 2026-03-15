Pavimentan calle en Puebla

La pavimentación de la calle Jesús Reyes Heroles en la colonia Nueva Aurora tiene un avance del 50 por ciento, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

La obra equivale a la intervención de 33 calles, afirmó el titular del Ejecutivo estatal.

Durante un recorrido por las obras dijo que la repavimentación se realiza a una tercera parte del costo, gracias a la maquinaria adquirida por la administración.

Además, PEMEX entrega bajo la figura de donación los materiales para las obras, como reconocimiento al combate al delito de robo de hidrocarburos, que realiza el gobierno estatal en coordinación con las fuerzas armadas.

Los trabajos, que concluyen en el transcurso de la semana, mejorarán la movilidad de colonias San Felipe Hueyotlipan, Rancho Colorado, Ex Rancho Colorado, Jesús González Ortega, Valle del Ángel, Quetzalcóatl, Cleotilde Torres y Las Hadas Mundial 86.

JCS