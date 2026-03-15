Aviación Naval tendrá 36 nuevas aeronaves

Durante la presente administración, la Aviación Naval contará con 36 nuevas aeronaves, como parte del programa de modernización de su flota, anunció en este puerto el titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El mando naval encabezó la Ceremonia por los 100 años de la Aviación Naval, en la Base Aeronaval del Puerto de Veracruz, acompañado por la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García.

“Estas acciones permitirán fortalecer las capacidades operativas de la Secretaría de Marina y consolidar su papel dentro de la estrategia de seguridad nacional. Como parte de estos esfuerzos, durante el presente sexenio se tendrá proyectado incorporar 36 nuevas aeronaves a nuestra Aviación Naval"

“Cada aeronave que despega representa la confianza de una Nación que sabe que sus marinos estarán presentes donde más se les necesita”, dijo el almirante Morales Ángeles.

Actualmente la Marina cuenta con 115 aeronaves, de las cuales 69 son de ala fija o aviones, y 46 de ala rotativa o helicópteros, de diferentes modelos y capacidades.

Hace un siglo, el 15 de marzo de 1926, con el impulso del teniente mayor auxiliar Carlos Castillo Bretón Barrero a la dependencia se incorporaron los primeros hidroplanos, lo que le permitió extender sus operaciones a la vigilancia del espacio aéreo.

“Desde entonces, la Aviación Naval se ha consolidado como uno de los tres componentes tácticos fundamentales de la fuerza operacional de nuestra Armada, junto con las unidades, buques de superficie y las fuerzas terrestres.

“Su misión ha sido clara desde el primer día: proteger y vigilar nuestros mares, resguardar nuestra soberanía, auxiliar a nuestra población y proyectar la presencia del Estado mexicano en momentos decisivos”, explicó el mando.

La Aviación Naval celebró su centenario en Veracruz con el anuncio de 36 nuevas aeronaves para fortalecer la seguridad nacional. Especial

Ante la presencia de autoridades civiles, estatales y municipales, y cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, el almirante Morales Ángeles indicó que se están modernizando también los planes de estudio del personal aéreo.

“Durante la presente administración, se impulsa un importante proceso de modernización de la Aviación Naval mediante la adquisición de unidades aéreas no tripuladas, aeronaves de transporte y de apoyo aéreo cercano, helicópteros de vigilancia costera, de transporte y apoyo aéreo cercano.

Fortaleceremos las capacidades de la Escuela de Aviación Naval mediante la adquisición de aeronaves, el fortalecimiento del entrenamiento y la modernización de sus tecnologías educativas".

En la ceremonia se develó una placa conmemorativa al Centenario de la Aviación Naval y se guardó un minuto de silencio a la memoria del personal caído en cumplimiento de su deber.