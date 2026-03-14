A nosotros no nos puso nadie para gobernar: Sheinbaum

Tras la acusación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que en México hay un narcogobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que “a nosotros nos puso el pueblo”.

“Nosotros llegamos al Gobierno con principios, con causas. No nos puso nadie para gobernar. A nosotros nos puso el pueblo. Hay quien dice que en México quién sabe quién gobierna. No. En México gobierna el pueblo de México, esa es la diferencia. Antes se gobernaba para unos cuantos y en la Cuarta Transformación somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, por eso seguimos avanzando”, afirmó.

Al encabezar la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Santa María del Oro, Nayarit, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contestó por segunda ocasión al señalamiento que hizo su homólogo estadounidense

La jefa del Ejecutivo enfatizó que su gobierno es un gobierno de territorio y por eso esta es la quinta gira que realiza por el país desde que inició su administración.

La mandataria federal reiteró que el mes de marzo se dedicó a las mujeres, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y por ello resaltó la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar, un nuevo apoyo para las mexicanas de 60 a 64 años; la construcción de los Centros LIBRE para las mujeres; la distribución de la Cartilla de los Derechos de la Mujer y la reivindicación de las mujeres en la historia, entre las que destacó a Margarita Maza, quien el próximo 21 de marzo será nombrada “Primera Embajadora Histórica de México”.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, expuso que la Pensión Mujeres hay más de 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años reciben este nuevo apoyo económico.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, resaltó que esta Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento al trabajo histórico que las mujeres.