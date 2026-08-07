"Ya no hay dónde esconderse": EU lanza advertencia al nuevo líder del CJNG

El embajador Ronald Johnson lanzó este viernes una advertencia directa al nuevo líder del CJNG, Juan Carlos “El Pelón” Valencia González.

“Ya no hay dónde esconderse. Te encontraremos y rendirás cuentas”, publicó en la plataforma X el embajador de Estados Unidos en México.

Dijo que “ningún líder de un cártel está fuera del alcance de los Estados Unidos, México y nuestras redes de socios internacionales”.

El diplomático recordó que esta semana “Estados Unidos aumentó a hasta 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González ('Pelón'), el nuevo líder del CJNG”.

Dijo que bajo el liderazgo del presidente Trump, “respaldamos nuestro compromiso de desmantelar a los cárteles y las organizaciones narcoterroristas con acciones decisivas que dan resultados”.

El mensaje del diplomático siguió a una conferencia en la que el subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, Michael González, elogió la cooperación de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcotráfico.

González destacó que Estados Unidos usará todas las herramientas a su disposición para ir contra el CJNG.

El gobierno de Estados Unidos ahora ofrece una recompensa combinada sin precedentes de 102 millones de dólares por la nueva cúpula de ocho personas en la cadena de mando del CJNG, incluidos 25 millones por informes que conduzcan a la detención de El Pelón Valencia, nacido en California con doble ciudadanía.