Procesan a “El R1” por portación de armas de uso exclusivo y delitos contra la salud

Un juez de control vinculó a proceso a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a Jesús Salvador Vela Salazar, por su probable participación en diversos delitos federales.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba recabados en la investigación, elementos que fueron considerados suficientes por la autoridad judicial para iniciar un proceso penal en contra de ambos imputados.

Ramón Ángel Álvarez Ayala ha sido señalado además como probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Foto: Especial

De acuerdo con la FGR, los imputados enfrentan cargos por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo también la ratificación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que los procesados permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.

Foto: Especial

El juez estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Ambos fueron detenidos como resultado de trabajos realizados por integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y, posteriormente, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la FEMDO, que integró la carpeta de investigación y los presentó ante la autoridad judicial.