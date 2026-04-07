¡No era gas! Pemex aclara qué era el humo que salía de refinería de Dos Bocas

Luego de que en redes sociales se difundieran imágenes donde se observaba una emisión a ras de suelo dentro de las instalaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se trata de la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora, sin que esto represente riesgo alguno.

Durante la mañana de martes, alrededor de las 10:00 horas, comenzaron a circular videos y fotografías que mostraban una emisión a ras de suelo dentro del complejo refinador, lo que generó incertidumbre llevó a que usuarios en redes sociales especularan sobre una posible fuga o incidente operativo.

La situación despertó preocupación adicional en la población debido a que hace menos de un mes se registró un incendio en las mismas instalaciones, hecho que dejó cinco personas fallecidas. En este contexto, la activación de las alarmas internas por el desfogue de vapor incrementó la percepción de riesgo entre los habitantes de la zona.

Pemex insistió en que la emisión observada forma parte de los procedimientos normales de la planta coquizadora y que no existe afectación a las operaciones ni peligro para las comunidades cercanas.

vjcm