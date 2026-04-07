Sujeto corre de la casa a su esposa y a su hija de 4 años; pasan la noche en un parque

Sin considerar que le hacía daño a su menor hija, un sujeto expulsó a su esposa junto con una pequeña de 4 años de edad del hogar donde vivían en Durango.

La madre de familia, junto con su niña, estaban sentadas en una banca del Paseo de las Alamedas de la ciudad capital, a altas horas de la noche, lo que llamó la atención de elementos de la Policía Estatal, quienes se encontraban en el perímetro haciendo rondines de vigilancia.

De inmediato se entrevistaron con la mujer afectada quien se encontraba asustada por la situación de violencia familiar por la que acababa de pasar.

Una madre de familia y su pequeña de 4 años pasaron la noche en un parque de Durango Foto: Especial

La madre de familia, quien cargaba maletas y un juguete que la pequeña no quiso abandonar en su domicilio, narró lo sucedido horas antes en su domicilio a los uniformados.

De inmediato les brindaron apoyo y las canalizaron con personal del Programa Esmeralda para su resguardo, acompañamiento y seguimiento del caso.

Una madre de familia y su pequeña de 4 años pasaron la noche en un parque de Durango Foto: Especial

Golpea a su pareja por no dejarlo seguir la fiesta

En días pasados, en el centro de Monterrey, Nuevo León, un hombre identificado como Emilio N, fue detenido por elementos de Seguridad, acusado de golpear a su pareja sentimental tras una reunión con amigos.

La Secretaría de Seguridad de Monterrey reportó que la captura del implicado se dio alrededor de las 02:30 horas del pasado jueves 5 de marzo, en el cruce de las calles Tapia y Amado Nervo.

Ahí, mientras realizaban labores de prevención y vigilancia, los elementos de Seguridad fueron llamados por una mujer que solicitó de su ayuda.

Ella aseguró haber tenido un problema familiar y que necesitaba su apoyo, por lo que los policías atendieron la petición y la entrevistaron para conocer a fondo lo que había ocurrido.

Fue ahí donde la víctima les dijo que había sido agredida físicamente por su pareja, quien se había molestado luego de que abandonaran una reunión con amigos antes de que esta terminara.

La denunciante acusó a Emilio de haberse molestado por ello, y que en respuesta le propinó varios golpes en el rostro.

Con esta información en sus manos, los elementos de la Secretaría de Seguridad de Monterrey procedieron contra el presunto violentador y lo detuvieron para luego trasladarlo a un Ministerio Público, en donde se determinará su situación jurídica.

jcp