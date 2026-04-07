El 85, cofundador del CJNG se declara culpable de un solo cargo

Erick "El 85" Valencia Salazar, quien fuera cofundador del CJNG, se declaró este martes culpable de un solo cargo de narcotráfico y podría enfrentar una pena menor, tras negociar con la fiscalía.

Valencia-Salazar se declaró culpable de un cargo de conspiración de importar ilegalmente para distribuir cocaína.

Valencia “conspiró para enviar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos por el CJNG”, informaron las autoridades. Sin embargo, los cargos que aceptó ante una corte este martes fueron solo por “tráfico de más e cinco kilogramos de cocaína”.

Su sentencia está programada para el 31 de julio y enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, informó el Departamento de Justicia.

El 85, de 49 años de edad, inició como cabecilla del Cartel Milenio; luego se unió a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, con quien fundó el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero luego se separó de El Mencho y formo el Cartel Nueva Plaza, con el que disputó la influencia en Guadalajara al CJNG.

Según documentos en la corte, “en el Cartel Milenio, Valencia Salazar distribuía regularmente armas, inclusive fusiles AK-47 y AR-15, a los sicarios del cártel para que los usaran en enfrentamientos con cárteles rivales.

También dirigió al Cártel del Milenio para enviar anualmente cargamentos de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica a México y luego importar la mayor parte de esa cocaína a Estados Unidos para su posterior distribución.

El 85 fue responsable “de fomentar la violencia desenfrenada en México, a costa de la vida de las personas y la seguridad de las comunidades, lo que contribuyó a desestabilizar la región y permitió que el crimen floreciera”, dijo el fiscal general adjunto Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

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