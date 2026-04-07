Pemex anuncia incremento en producción de gas natural

Con el inicio de operaciones de la Planta Modular 18 de Marzo (Batería de Separación Perdiz), ubicada en el campo Ixachi, en Tierra Blanca, Veracruz, se incrementará la producción nacional de gas natural, lo permitirá reducir la dependencia de importaciones, anunció Petróleos Mexicanos (Pemex).

La empresa detalló que, actualmente, esta planta se encuentra en la fase de pruebas y actividades previas al arranque, con capacidad de endulzamiento lo que llevará a un incrementó de 700 a 900 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

Esto significa, indicó Pemex, que con 200 MMpcd adicionales se tendrá un mayor aprovechamiento del gas nacional y a una reducción de la destrucción controlada de gas.

“El proceso de endulzamiento elimina compuestos ácidos como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, con ello el gas ‘dulce’ es apto para transporte y uso comercial, además es seguro porque elimina gases tóxicos que pueden afectar la salud humana”, explicó Pemex, en un comunicado.

Con esta medida se va a incrementar el nivel de aprovechamiento, se asegurará el cumplimiento de la Norma Oficial en materia de calidad del gas natural, con un contenido de ácido sulfhídrico (H₂S), cuyo límite máximo es de 4.25 partes por millón, ofreciendo una operación más eficiente y sustentable.

Pemex indicó que se impulsan acciones para incrementar la producción nacional de gas natural, y contribuir a consolidar al sector energético como palanca del desarrollo del país.