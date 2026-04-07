Diputados aprueban con cambios ley de derechos de autor

Con modificaciones que representantes de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional reconocieron, se aprobó el dictamen que modifica las leyes federales del Trabajo y de Derechos de Autor para la protección de los autores, intérpretes y las personadas dedicadas al doblaje de voz.

El debate en el pleno de la Cámara de Diputados de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum puso de manifiesto la urgencia de modificar la Constitución para que el Congreso pueda legislar sobre la Inteligencia Artificial (IA), concepto que carece hasta ahora de una definición en el marco legislativo mexicano.

El proyecto de decreto fue enviado a los senadores para continuar con el proceso parlamentario. En San Lázaro prosperó en lo general con 335 votos de Morena, PVEM y PT y 129 abstenciones de la oposición. En lo particular, y en reconocimiento a los ajustes atendidos, MC se sumó a los 368 diputados en pro, mientras PAN y PRI se mantuvieron en abstención.

Gibran Ramírez (MC) y Germán Martínez (PAN) reconocieron la disposición del gobierno y de la mayoría de Morena a impulsar reservas que respondieron a las preocupaciones expuestas en la Comisión de Cultura.

Sin embargo, hubo varios asuntos que se quedaron sin atender en la discusión en lo particular, durante la cual representantes de MC, PAN, PRI, pero también del PT y del PVEM alertaron que algunas modificaciones quedarían sujetas al litigio y otras serían insuficientes ante la velocidad de los cambios tecnológicos y los códigos que las plataformas vinculadas a la IA manejan.

Al presentar la única reserva que prosperó, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó la disposición de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de las autoridades de Cultura para aceptarlas, atendiendo así las peticiones de los potenciales destinatarios de la reforma.

Explicó el líder de la mayoría que, con estos ajustes, se modificaron tres artículos de la ley laboral y cuatro de la de Derechos de Autor, sustituyendo los términos “lugar o entorno” por los de “plataformas digitales y tecnológicas actuales o futuras”.

Detalló el diputado Morenal que también se eliminó el esquema prohibitivo, dando paso a un modelo basado en la regulación contractual para garantizar la remuneración por el uso de imágenes o el uso de voces, incluyendo el empleo de IA y otras tecnologías.

Se eliminó, además, la sanción administrativa para que los conflictos que puedan presentarse se trasladan al ámbito jurisdiccional laboral.

Detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política que, en el caso de la Ley Federal de Derechos de Autor, se hicieron modificaciones al dictamen original en los artículos 87, 118, 121 y 123, ampliando la protección de la imagen para incluir la voz y los resultados generados mediante inteligencia artificial, delimitando su uso al consentimiento expreso y a los fines pactados entre las partes, incorporando la posibilidad de revocación por causa justificada.

Subrayó Monreal que de todo lo anterior quedan fuera la parodia, la sátira y la imitación creativa, “siempre y cuando no implique suplantación”.

Se sustituyó el concepto de imitación por suplantación y se prohíbe la generación de simulaciones o clones mediante IA que sustituyan la prestación profesional.

Con los cambios aprobados quedó definido que cualquier transformación, modificación o suplantación de la voz o imagen mediante inteligencia artificial, requerirá el acuerdo por escrito entre las partes.

Reseñó Monreal que en el proceso hubo cabilderos de la industria de la radio y la televisión, actores del doblaje, y de los intérpretes, por lo que los ajustes de última hora buscaban conciliar sus intereses con los de las plataformas.

“Ahora estamos protegiendo a los intérpretes y a los que hacen doblaje, para que no usen sus imágenes y sus voces sin su consentimiento y, a cambio, reciban una remuneración por quien lo use, porque actualmente no reciben ni protección ni remuneración y pueden hacer uso de su voz y su imagen en IA”, destacó el jefe de los morenistas.

JCS