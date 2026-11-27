¡Aguas con el Duvalín que compras por internet! La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la venta de una presentación de este popular dulce que, aunque sigue ofreciéndose en algunas plataformas digitales, dejó de fabricarse hace más de cinco años.

No es el único producto del que advirtió la autoridad sanitaria, pues también detectó la falsificación de medicamentos como Ozempic, Saxenda y Filatil, cuya utilización podría poner en riesgo la salud de las personas.

El duvalín untable Especial

En el caso del dulce, se trata del Duvalín Untable de 900 gramos, sabor vainilla y avellana, que dejó de producirse en septiembre de 2021 y cuya vida útil era de apenas 12 meses, de acuerdo con la empresa fabricante, Mondelēz México.

El problema es que se desconoce con qué ingredientes fueron elaborados los productos que actualmente se ofrecen a la venta, bajo qué condiciones de higiene se fabricaron e incluso cómo han sido almacenados y transportados.

¿Cómo identificar el Duvalín con alerta?

La presentación señalada corresponde a los frascos de 900 gramos. La alerta sanitaria aplica para todos los lotes, sin importar la fecha de caducidad que aparezca en el envase.

Cabe aclarar que la advertencia no está dirigida al tradicional Duvalín que muchos conocemos desde pequeños y que se vende en envases individuales, sino únicamente a la presentación untable antes mencionada.

Alerta por Ozempic y Saxenda falsos

La Alerta sanitaria

Entre los productos que están en la mira de la autoridad sanitaria también se encuentran Ozempic y Saxenda, medicamentos que en los últimos años han ganado popularidad por su uso para el control de peso.

La dependencia detectó versiones falsificadas de ambos medicamentos, así como la venta ilegal de semaglutida genérica que no cuenta con registro sanitario en México.

Otro de los medicamentos señalados es Filatil (Filgrastim) de 300 microgramos por mililitro, utilizado para estimular la producción de glóbulos blancos.

En este caso, se identificó la falsificación del lote 8515240918, con fecha de caducidad del 18 de septiembre de 2026, el cual, según se informó, no fue fabricado por la farmacéutica Probiomed.

¿Qué hacer si compraste estos productos?

Cofepris pidió a la población no adquirir, consumir ni utilizar los productos señalados, verificar su autenticidad y evitar las compras en establecimientos informales o sitios de internet de dudosa procedencia.

En caso de detectar su venta, se puede presentar una denuncia sanitaria o solicitar orientación a través del número 079, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Si alguna persona utilizó los medicamentos señalados y presentó alguna reacción adversa, deberá acudir con su médico y reportarla a través de la plataforma VigiRam o del correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.