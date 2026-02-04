Lemus pide a diputado Almaguer explicar señalamientos por antecedentes penales

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió a Leonardo Almaguer, diputado local por el Partido del Trabajo, que explique por qué no informó sus antecedentes penales previo a la elección y ocultó esa información a la ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que han pasado tres días y el diputado no ha dado explicaciones, por lo que lo llamó a aclarar la situación.

Ayer yo solicitaba que el diputado aclarare qué fue lo que pasó, en ningún momento he pedido su separación del cargo, su renuncia, nada de eso, simplemente que explique porque lo yo creo que no se vale es haberle ocultado al electorado sus antecedentes penales”, afirmó Lemus.

El gobernador de Jalisco sostuvo que todas las personas que hayan cometido algún delito deben tener la oportunidad de tener un proceso de reinserción social y que, si purgó su condena, tiene derecho a reincorporarse a la vida productiva.

Sin embargo, recalcó que el problema no es que haya cometido un delito, sino que lo ocultó durante la elección y la ciudadanía votó sin tener esa información.

Si bien tiene derecho a un proceso de reinserción social, él debió haber dado a conocer sus antecedentes y no ocultarlo o engañar o mentir al electorado y que entonces una vez que se conocieran esos antecedentes penales la gente votara libremente por él o no”, subrayó Lemus.

¿Quién es Leonardo Almaguer y de qué se le acusa?

Leonardo Almaguer Castañeda es diputado del Partido del Trabajo por el distrito 13 de Jalisco, con sede en Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

Actualmente es presidente de la representación legislativa del PT en la Junta de Coordinación Política, es prosecretario de la Mesa Directiva, así como secretario en tres diferentes comisiones en el Congreso de Jalisco.

De acuerdo con expedientes citados por medios de comunicación, Almaguer Castañeda fue detenido en 2004 luego de ser detenido junto con otras cinco personas que integraban una banda dedicada al robo de camiones repartidores de cerveza.

Almaguer ingresó al Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco el 5 de septiembre de 2004, señalado por los delitos de robo y delincuencia organizada.

Según lo relatado, la banda cometió al menos nueve robos, de los cuales en uno, Almaguer amenazó con un arma de fuego al chofer de la unidad.

En febrero de 2007, Almaguer solicitó la suspensión del proceso penal y presentó, en calidad de sentenciado, un comprobante de depósito del monto fijado para acceder a ese beneficio.

PT defiende a diputado

El comisionado del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco y diputado federal José Luis Sánchez González, salió a defender al legislador local y coordinador de la bancada petista en el estado, Leonardo Almaguer Castañeda —quien cuenta con antecedentes penales al haber estado detenido por delitos graves como robo calificado y delincuencia organizada—, al calificar el hecho como un linchamiento mediático.

Dejamos claro que, de acuerdo con la Constitución Política del estado y con los lineamientos electorales que existen en nuestra entidad, no hay impedimento ni hubo impedimento alguno para su registro, porque nuestro compañero Leonardo Almaguer no se encuadra en ninguno de los supuestos que contemplan estos dispositivos legales y constitucionales”.

RLO