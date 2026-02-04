No tengo dados cargados para ASF: Ricardo Monreal

En Cámara de Diputados ya se barajean nombres de los posibles aspirantes al ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aun cuando será hasta mediados de mes que se lance la convocatoria para el proceso de relevo.

Mientras el jefe de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que existan dados cargados en favor de una eventual reelección del actual auditor David Colmenares, el vicecoordinador de esa bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, continuó pronunciándose públicamente en contra de esa posibilidad.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, clave en las negociaciones para que el futuro nombramiento logre el respaldo de las dos terceras partes de los diputados, descartó además que vaya a participar como candidato al cargo José Manuel del Río Virgen, director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara.

Igualmente, el diputado Monreal negó que se encuentre impulsando la postulación de la ex comisionada del INAI Julieta del Río.

Y es que aun cuando la convocatoria al proceso sigue pendiente, la lista de potenciales aspirantes es larga. Se habla de tres ex destacados funcionarios de la ASF y que en diversos momentos tuvieron responsabilidades en la fiscalización de recursos públicos: Gerardo Lozano Dubernard, Emilio Barriga Delgado y Muna Dora Buchahin.

Se han ventilado también destacados perfiles afines a las tareas de la auditoria y la anticorrupción como la actual fiscal del ramo, María de la Luz Mijangos y la magistrada Natalia Téllez Torres Orozco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En tanto, cuestionado respecto a las versiones de que tendría los dados cargados en el relevo de la ASF, en favor de Colmenares, el líder de la mayoría en San Lázaro respondió:

“Es falso, son especulaciones. Hoy leí una columna que dice que voy a proponer a un amigo mío que está aquí, Del Río Virgen. ¡Pobre Del Río, lo que quiere ya es salir de la persecución que tiene!”

Respecto a que estaría respaldando a Julieta del Río, comentó: “Tampoco, la conozco muy bien, pero cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. No juego a los dados porque los juegos de azar me generan cierta suspicacia de que siempre están mal y siempre uno pierde. Por eso todos los que van a Las Vegas, yo no creo que uno solo gane. No, (no tengo) gallos, gallinas…”

Sin embargo, el diputado Monreal admitió tener una relación de amistad con el actual titular de la ASF, a quien dio reconocer por su gestión.

Me parece que ha sido un buen auditor. Ese es mi punto de vista. Quizás muchos no lo compartan, pero es una gente con experiencia y con capacidad. Pero yo no estoy promoviendo su ratificación. No es cierto. Simplemente son vacunas que intentan meter los mismos compañeros nuestros para anularlos o para que no…Pero ya veremos”, dijo.

Por su parte, el vicecoordinador Ramírez Cuéllar promueve la reforma anticorrupción que incluiría el veto a la reelección del auditor.

Y este miércoles compartió en su cuenta de X varios post relacionados con la urgencia de cambiar el marco legislativo de la ASF.

JCS