Niña fue brutalmente atacada por un pastor belga; requirió 68 puntadas | VIDEO

Una niña fue brutalmente atacada por un perro de raza pastor belga malinois al interior de su domicilio en el municipio de Frontera, Coahuila, en un hecho ocurrido la mañana del viernes 27 de febrero. La agresión le provocó heridas de gravedad en la cabeza, por lo que fue sometida a una cirugía de emergencia que se prolongó varias horas y requirió 68 puntos de sutura en la región craneal.

De acuerdo con el reporte médico oficial, la menor permanece hospitalizada y estable, bajo estricta supervisión para descartar complicaciones posteriores derivadas del ataque.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:27 horas dentro del domicilio familiar. Según el testimonio difundido por la madre, el perro —que pertenecía a la familia y había sido criado desde cachorro— se abalanzó contra la menor y la mordió en la cabeza.

En imágenes que circularon en redes sociales se observa que la niña acaricia al animal segundos antes del ataque, lo que ha generado debate sobre la conducta y manejo de este tipo de razas.

Tras la agresión, la menor fue trasladada inicialmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente a la Unidad de Medicina Familiar No. 9. Posteriormente, fue llevada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde ingresó al quirófano alrededor de las 7:00 horas.

La intervención quirúrgica concluyó cerca de la 01:00 de la madrugada, debido a la magnitud de las lesiones. El parte médico confirmó la colocación de 68 puntos de sutura en la cabeza.

Tarjeta informativa sobre el caso

En una tarjeta informativa fechada el 2 de marzo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila negó que se hubiera rechazado la atención médica.

La institución afirmó que la menor fue admitida bajo la política de “Cero Rechazos” en el área de Urgencias y que, debido al tipo de lesiones y la necesidad de cirugía especializada, se determinó su referencia a un hospital de segundo nivel, conforme a los protocolos clínicos vigentes.

Esta postura busca aclarar la versión difundida por la madre, quien señaló que no pudieron continuar el proceso médico en la unidad inicial por no contar en ese momento con el documento físico de afiliación, pese a tener seguro vigente.

Autoridades de salud informaron que la paciente se encuentra estable y bajo observación médica continua. El seguimiento clínico es clave para descartar infecciones, complicaciones neurológicas o secuelas derivadas del trauma craneal.

Especialistas recuerdan que las mordeduras en cabeza y rostro en menores de edad representan alto riesgo médico, tanto por la vascularización de la zona como por posibles daños estructurales.

De acuerdo con el reporte médico oficial, la menor permanece hospitalizada y estable. Captura de video

Caso similar en Nueva York

Un hecho similar ocurrió en Nueva York, donde un bebé de aproximadamente dos años fue atacado por un perro de raza pitbull en plena vía pública.

Según reportes preliminares, el animal se lanzó contra el menor y lo mordió en una pierna. Entre cuatro y cinco personas intervinieron para someter al perro, incluso pateándolo, hasta lograr que soltara al niño.

El menor fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica oportuna. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad de su estado de salud.

El caso de Coahuila reabre el debate sobre la tenencia responsable de perros de razas con alta capacidad física, así como la importancia de la supervisión constante de menores.

El pastor belga malinois es una raza utilizada comúnmente en labores de seguridad y fuerzas policiales debido a su inteligencia y energía, pero requiere entrenamiento especializado, socialización temprana y control permanente.

asc