Sobre un posteo en redes sociales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), SpaceX respondió a los señalamientos sobre la abundante basura espacial que los vientos, corrientes y olas están arrojando a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, luego del vuelo número 15 de su cohete Starship, el pasado 13 de noviembre.

La empresa de Elon Musk destacó que "la mayoría de las publicaciones en redes sociales en línea que afirman la existencia de desechos generalizados y daños son fabricaciones completas o intencionalmente engañosas".

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Como se ha reiterado, pruebas independientes realizadas en los materiales dentro de Starship y el propulsor Super Heavy, incluidos análisis de toxicidad, confirman que no representan riesgos químicos, biológicos o toxicológicos", aseguró.

SpaceX manifestó que cuando recibió informes de posibles desechos en territorio mexicano, "nos movilizamos de inmediato para enviar especialistas que ayudaran en la identificación y lideraran cualquier trabajo de limpieza requerido, tal como hicimos en la playa de Boca Chica cerca de Starbase".

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Continuamos en contacto con el gobierno mexicano y estamos en espera para enviar apoyo si las autoridades en México nos indican que realmente es necesario. Los socios en el terreno informaron que han encontrado muy pocos desechos en sus barridos de la playa, y la pequeña cantidad que han hallado no está claramente relacionada con las operaciones de SpaceX", subrayó.

La empresa estadunidense agregó que el cohete Starship está diseñado para ser completamente reutilizable, con misiones futuras planeando devolver todo el hardware al sitio de lanzamiento para su captura y reutilización.

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Explicó que en el decimoquinto vuelo de Starship la semana pasada, el propulsor Super Heavy realizó correctamente una interrupción segura al regresar para ser capturado y finalizó su misión con un amerizaje en el agua frente a la costa de Starbase.

Detalló que tras el amerizaje, los equipos de recuperación de SpaceX estuvieron inmediatamente en el sitio para asegurar el área mientras el equipo de salud y seguridad ambiental trabajaba para garantizar que cualquier desecho que llegara a la orilla fuera recuperado.

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