Este viernes se reanudarán las negociaciones entre autoridades de la Cámara de Diputados y representantes de los trabajadores jubilados de San Lázaro, luego del bloqueo a los accesos al recinto legislativo del jueves, que afectó a cientos de empleados de la Cámara y visitantes.

Tras liberar las entradas y salidas, pasadas las 19:30 horas, Alejandra Almorejo, representante de los jubilados, informó que el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, aceptó retomar el diálogo y recibir este viernes 20 de noviembre las propuestas de los extrabajadores, tanto por escrito como de manera verbal.

Los acuerdos a los que llegamos es que se reanuda la negociación. Nosotros tenemos tres propuestas, las cuales planteamos hoy. No fuimos debidamente escuchados, ni con las formas correctas de respeto. Se nos propone que el día de mañana entreguemos por escrito y verbalmente las propuestas a la Mesa Directiva (…) el lunes 23 se retomará el diálogo de manera formal”, dijo en entrevista.

Foto: Especial.

¿Qué acordaron los jubilados y la Cámara de Diputados?

La dirigente aclaró que levantar el bloqueo no significa que hayan aceptado la oferta económica que les plantearon, sino que accedieron a continuar la negociación para buscar una solución que garantice sus derechos adquiridos.

Insistió en que la principal exigencia es que permanezca el Numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, que beneficia a alrededor de 534 jubilados y extrabajadores de la Cámara, con apoyos mensuales cercanos a los 12 mil pesos, además de prestaciones anuales como ayuda para lentes, apoyos por el Día del Padre y de la Madre y aguinaldo.

Partido Verde interviene para destrabar el conflicto

En las gestiones para destrabar el conflicto intervino la diputada del Partido Verde, Celia Fonseca, junto con otros integrantes de esa bancada, quienes dialogaron personalmente con los inconformes para facilitar el acercamiento con la Mesa Directiva.

La legisladora aseguró que existe disposición de su partido, al que pertenecen Raúl Bolaños, para respaldar a los trabajadores, aunque advirtió que la defensa de sus derechos no debe traducirse en la afectación de los derechos de terceros.

“Por parte del Partido Verde toda la vida siempre estaremos preocupados y siempre pondremos al centro a la gente, que es lo importante. Pero tampoco podemos exigir derechos violentando otros derechos”, dijo

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