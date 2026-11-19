El cuerpo localizado sin vida en un predio del municipio de San Juan Huactzinco, podría pertenecer a Luis Enrique N, de 31 años, alumno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), quien desapareció el pasado 16 de noviembre en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

El cuerpo fue localizado en un paraje; por la indumentaria y la media filiación podría tratarse del alumno de la facultad de Psicología, de la máxima casa de estudios del estado.

El operativo de búsqueda implementado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala concluyó la búsqueda, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre.

Luis Enrique, alumno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, reportado como desaparecido Foto: Especial

Al momento de la localización, la víctima portaba una camisa blanca de manga larga con franjas negras delgadas horizontales y verticales, pantalón de mezclilla negro, una camisola quirúrgica de color azul marino con el logotipo e iniciales de la máxima casa de estudios, así como calzado tipo bota en color negro del número 27.5.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, la Fiscalía de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos violentos.

Requisitos para presentar una denuncia por desaparición

En caso de sufrir la desaparición de un familiar, amigo o persona cercana en Tlaxcala, los interesados deben acercarse a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) para iniciar el reporte.

A través del número telefónico 911 se debe bridar toda la información sobre la persona desaparecida (fecha de extravío, hora, vestimenta que usaba).

Tras brindar estos datos, la operadora dará un folio de atención con el que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitirá el boletín de búsqueda.

Entre los documentos que se requieren al momento de levantar el reporte de desaparición están:

Identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP

Documentos