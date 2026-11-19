Debido al viento, las corrientes y el fuerte oleaje que provoca el Frente Frío número 6, que se mantiene estacionario sobre el Golfo de México, por tercer día consecutivo continúa saliendo del mar basura espacial de SpaceX en Playa Bagdad, Tamaulipas.

En un video-mensaje, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global (CONIBIO Global), destacó que "tristemente los puntos críticos se enfocan desde la comunidad pesquera de Playa Bagdad hacia el lado sur, a 17 o 18 kilómetros donde explotó el propulsor del cohete Starship".

En la grabación, el ambientalista mostró fragmentos muy grandes de plástico con recubrimiento de metal y cinta adhesiva que pertenecen a la parte interna de la nave, diseñados para soportar altas temperaturas.

Además, enseñó pequeños fragmentos de caucho negro, que con la explosión salieron disparados hacia el mar.

Destacó que el objetivo de los técnicos comunitarios de CONIBIO Global, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ecoguardas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (Seduma), es recoger la mayor evidencia posible para que las autoridades hagan una denuncia formal contra la empresa de Elon Musk.

El presidente de CONIBIO Global agregó que en las explosiones anteriores han encontrado los cilindros del propulsor del cohete Starship. CONIBIO Global

"Recordemos que 24 horas después de la explosión encontramos un delfín muerto muy cerca del sitio de lanzamiento del cohete. Desafortunadamente, por el grado de descomposición que tenía, no se pudo hacer la necropsia".

Además, 30 horas después de la explosión del propulsor recuperamos el cuerpo de una tortuga caguama, que ya analizan especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para conocer las causas de su muerte", reveló.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, señaló que en el lanzamiento del 14 de julio se presentó el varamiento de un cachalote pigmeo, que representa el primer registro de la especie para Playa Bagdad.

El presidente de CONIBIO Global agregó que en las explosiones anteriores han encontrado los cilindros del propulsor del cohete Starship con peso de más de media tonelada.