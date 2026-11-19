La Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó un reconocimiento al Gobierno de Sonora por el desempeño del Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), plataforma mediante la cual se ha brindado atención a mil cinco personas en situación de movilidad: 938 a través de servicios clínicos y 67 mediante apoyo social y de bienestar.

Derivado de esta distinción, la entidad representará a México en la Séptima Escuela Mundial sobre Salud de Refugiados y Migrantes, que se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre en Madrid, España.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que el organismo internacional distinguió la implementación de herramientas digitales diseñadas para facilitar el acceso sanitario digno y oportuno a poblaciones refugiadas y migrantes.

Al detallar la operatividad del sistema, el mandatario explicó que la plataforma evita que los usuarios tengan que desplazarse de manera incierta entre diversas clínicas para recibir asistencia.

"Este centro tiene por objetivo coordinar todos los servicios de salud, quien tiene necesidad de un servicio de salud llama a este centro, y en lugar de andar buscando de centro en centro el lugar en el que lo van a atender, el Cecosabi lo canaliza a aquel centro que optimiza las condiciones ya sea por distancia, por tiempo de espera, etcétera", manifestó el gobernador Durazo.

Por su parte, el secretario de Salud en el estado, José Luis Alomía Zegarra, precisó que las principales demandas atendidas incluyen consultas generales y especializadas, estudios diagnósticos, medicamentos e insumos médicos, así como la entrega de sillas de ruedas, despensas, gestión de documentos, traslados y canalizaciones.

Con su próxima participación en Madrid, el gobierno estatal compartirá ante delegaciones internacionales los resultados de estas soluciones locales en materia de salud pública.