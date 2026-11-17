Tras el decimoquinto lanzamiento del cohete Starship de SpaceX, el pasado 13 de noviembre, Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global (CONIBIO Global), reportó nuevamente fragmentos de basura espacial en Playa Bagdad, Tamaulipas, en la frontera con Texas, Estados Unidos.

Empiezan a salir fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de Space X.

Actualmente hemos superado las mil 500 piezas recolectadas de diferentes tamaños. La basura espacial apenas está saliendo; nuestros técnicos nos reportan que está flotando y las olas las están dejando en la orilla", informó la organización ambientalista.

Entre los materiales encontrados hay partes de plástico blanco con cinta gris, cinta con caucho negro y piezas con pegamento azul.

Previamente, el equipo de técnicos comunitarios de CONIBIO Global localizó una tortuga marina sin vida a unos cinco kilómetros del sitio de la explosión del propulsor de SpaceX en territorio nacional, sin evidencias visibles de heridas por arma blanca ni señales de enmallamiento en redes de pesca.

El hallazgo ocurre aproximadamente 45 a 48 horas después del lanzamiento de SpaceX, por lo que nos preocupa que pudiera tratarse de un daño colateral asociado a la explosión registrada durante el lanzamiento", reveló.

En ocasiones anteriores, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de CONIBIO Global, alertó que las maniobras de SpaceX representan un riesgo directo para las tortugas marinas, aves migratorias y ecosistemas costeros, además de constituir una violación a la soberanía ambiental de México.

CONIBIO Global adelantó que el acceso a Playa Bagdad se encuentra intransitable debido a la marea alta y a las condiciones meteorológicas asociadas al Frente Frío número 6, que genera fuertes ráfagas de viento.

Previamente, el equipo de técnicos comunitarios de CONIBIO Global localizó una tortuga marina sin vida a unos cinco kilómetros del sitio de la explosión del propulsor de SpaceX. CONIBIO Global

Señaló que el mal tiempo ha impedido que los técnicos lleguen hasta la Boca del río, cerca del punto donde ocurrió la explosión, por lo que todavía no han podido verificar si existen piezas de mayor tamaño.

Recordó que en pruebas anteriores de SpaceX han localizado hasta tanques de propulsión que tienen un peso desde 15 kilogramos hasta media tonelada.

En respuesta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien desde noviembre de 2025 recibió una denuncia formal de CONIBIO Global, sobre las incursiones de la empresa de Elon Musk, que también ocasionan daños estructurales al fondo marino, aseguró que sus inspectores se encuentran en Playa Bagdad para identificar los residuos, que comenzaron a llegar a aguas mexicanas alrededor de las 07:30 de la mañana de este martes 17 de noviembre.

En sus redes sociales, la Profepa destacó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y CONIBIO Global "han comenzado ya la recolección de los residuos, que serán asegurados y se pedirá a la empresa que se haga responsable de ellos".