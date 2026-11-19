Dos mujeres fueron detenidas tras presuntamente sustraer a una menor de cuatro años de edad y golpear a dos adultos mayores en el municipio de Linares, Nuevo León.

De acuerdo con ABC Noticias, los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre cuando Mónica "N", de 50 años, y su hija Kimberly "N" de 33 años, llegaron a la vivienda ubicada en la colonia Camacho, donde sustrajeron a la menor de cuatro años, quien es hija de Kimberly "N".

Según el denunciante, un hombre de la tercera edad quien es padre de Mónica "N" y abuelo de Kimberly "N", él tenía la custodia de la menor debido a que el DIF Capullos se la había otorgado años atrás, sin embargo, esto no fue suficiente para las dos mujeres, quienes arribaron a la casa para llevarse a la menor.

El hombre se opuso a que Mónica "N" y Kimberly "N" se llevaran a la niña, sin embargo, las dos mujeres comenzaron a golpearlo y darle patadas, incluso, también golpearon a la esposa del hombre.

Una vez que golpearon a los dos abuelitos, las dos mujeres tomaron a la niña y la sacaron del lugar a bordo de una camioneta tipo Volkswagen gris.

Fue el pasado 11 de noviembre cuando las autoridades comenzaron una investigación para localizar a la niña, siendo este 19 de noviembre cuando se logró la detención de las dos mujeres y también se pudo dar con el paradero de la menor.

Se informó que las dos mujeres fueron detenidas en el cruce de Ruiz Cortines y Nemesio García Naranjo, en la colonia Adolfo Prieto, en el municipio de Guadalupe.

En tanto, las autoridades también encontraron a la niña, quien se encontraba en compañía de otro niño. Ambos menores estaban solos, sin la supervisión de un adulto.

Mientras Mónica "N" y Kimberly "N" quedaron a disposición de las autoridades, ambos menores quedaron bajo resguardo institucional en el Centro de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, tras someterlos a una valoración médica, de la cual no se brindaron los resultados.