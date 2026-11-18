Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizan labores de vigilancia y recolección de residuos en playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, luego de que comenzaran a aparecer restos en aguas mexicanas que podrían estar relacionados con la explosión de un cohete de la empresa SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk.

La dependencia informó que su personal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y representantes de la organización civil Conibio Global, trabaja en la identificación de los materiales que han llegado a la costa, con el propósito de determinar su procedencia y posibles afectaciones ambientales.

Basura hallada en playa Bagdad tras la explosión de un cohete de la empresa SpaceX Foto: Especial

El incidente ocurrió el viernes, cuando el propulsor de la nave Starship no logró acoplarse a los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, diseñados para sujetarlo y recuperarlo como parte del sistema de reutilización de SpaceX.

Ante la falla en la maniobra, los sistemas de control activaron el protocolo de seguridad y desviaron el propulsor hacia el Golfo de México, donde terminó explotando para evitar daños en las instalaciones de lanzamiento.

Basura hallada en playa Bagdad tras la explosión de un cohete de la empresa SpaceX Foto: Especial

Tras el incidente, comenzaron a reportarse residuos en la zona costera de Matamoros, por lo que la Profepa inició las inspecciones y el levantamiento de muestras para establecer si corresponden a componentes del cohete.

La procuraduría advirtió que, una vez confirmada la procedencia de los materiales y determinadas las posibles afectaciones, se evaluará la responsabilidad de la empresa y las acciones que legalmente correspondan, incluida la reparación de los daños ambientales, en caso de acreditarse.

Basura hallada en playa Bagdad tras la explosión de un cohete de la empresa SpaceX Foto: Especial

Por su parte, Conibio Global también manifestó su preocupación por el hallazgo de residuos y reportó la aparición de ejemplares de fauna marina muertos después del incidente, situación que considera necesario investigar para establecer si existe alguna relación con la explosión.

El episodio ocurrió durante las maniobras del vuelo número 15 del programa Starship.

De acuerdo con la información proporcionada, la nave logró regresar a la Tierra y completar su aterrizaje mediante los brazos mecánicos de la torre, mientras que el propulsor no pudo ser recuperado.

Basura hallada en playa Bagdad tras la explosión de un cohete de la empresa SpaceX Foto: Especial

No es la primera vez que ocurre

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno demandaría a SpaceX debido a la contaminación que sus cohetes provocan en playas mexicanas.

La ONG ambientalista Conibio estimó que se recuperaron hasta ahora el martes 15 kg de escombros.

Elías Ibarra, presidente de la organización, que ha recolectado antes este tipo de desechos, explicó que "la basura actualmente está flotando y poco a poco va arribando a la playa".