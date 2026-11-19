A partir de este 20 de noviembre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) contará con 12 nuevos generales de División, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, autorizados por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta y comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Ascienden de general de Brigada al grado de general de División, en el Ejército Mexicano, Rubén Zamudio Matías, Rubén Dario Díaz Esparza, Miguel Ángel Aguirre Lara y Antonio Ramírez Escobedo.

También asciende a general de División Jorge Ramírez Zúñiga, Jorge Pedro Nieto Sánchez y Francisco Javier Zubia González.

Llegan al cargo de general de División de Guardia Nacional, los generales de Brigada de esa corporación, Filiberto Mondragón Polo, Alfredo Salgado Vargas, Andrés Ojeda Ramírez y Óscar Renteria Schzarino.

Mientras tanto, en la Fuerza Aérea Mexicana, el general de Ala piloto aviador Humberto Ibarra Lares, llega al grado de general de División Piloto Aviador.

Los ascensos de más de 200 elementos de la Defensa serán dados a conocer durante la ceremonia de Conmemoración de los 216 años del Inicio de la Revolución Mexicana, por parte de la presidenta Sheinbaum Pardo.

La mandataria estará acompañada por los titulares de las secretarías de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

En el evento también se darán a conocer los ascensos en la Marina y se realizará el desfile militar, desde el Zócalo capitalino hasta el Monumento a la Revolución.