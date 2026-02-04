Nevará en México, Frente Frío 33 llega con bajas temperaturas y evento de norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se mantendrán las bajas temperaturas, las fuertes rachas de viento y lluvias en la mayor parte del país, debido al nuevo Frente Frío número 33, que recorrerá las regiones noreste y oriente; la masa de aire polar que lo impulsa; una vaguada en altura; la corriente en chorro subtropical; un canal de baja presión, y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Destacó que se esperan lluvias fuertes para Oaxaca, Guerrero, La Huasteca en San Luis Potosí, Sierra Gorda en Querétaro, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango en Hidalgo, Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán en Puebla y Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y capital en Veracruz.

Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, la región de

Tehuacán-Sierra Negra de Puebla, Tabasco, Chiapas y las regiones Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas de Veracruz, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

Se prevé evento de Norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia la noche al Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se espera viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla.

De 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Durango, Coahuila y Nuevo León, y de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Se pronostica oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Tamaulipas y del norte Veracruz, y en el Golfo de Tehuantepec durante la noche.

"Habrá mar de fondo de 2 a 3 metros de altura en la costa de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca", indicó.

El SMN, agregó que durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Por la noche, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

fdm