Nevadas escarchan a estados norteños; rescatan a familia que quedó atrapada

Chihuahua y Durango presentaron importantes nevadas de varios centímetros en la sierra Tarahumara, donde una familia fue rescatada; también se presentaron lluvias y bajas temperaturas en Coahuila, donde hubo afectaciones eléctricas. En Nuevo León deciden si hoy suspenden clases.

En Chihuahua, habitantes de la sierra Tarahumara dieron testimonio con fotos y videos de las tormentas de nieve que se ciernen sobre sus comunidades en una veintena de municipalidades.

Las tormentas de nieve empezaron a caer durante la noche del viernes y madrugada de ayer y el pronóstico advierte que continuarán hoy y mañana. La presencia de nieve es derivado del ingreso del frente frío 31 y la tercera tormenta invernal.

Las nevadas más intensas de hasta 10 centímetros de espesor se dieron en los municipios de Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral, Madera, Temósachic, San Rafael, Ocampo, Matachí, Guerrero Balleza, y otros con aguanieve.

Fotos: Especial/Carlos Coria

En el municipio de Guadalupe y Calvo, una familia de cuatro mujeres y dos menores quedaron atrapados por una tormenta de nieve cuando se trasladaban a su comunidad.

Elementos de Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevaron a cabo el rescate, luego de que el vehículo en el que viajaban quedara varado a causa de las condiciones climatológicas adversas.

Por otra parte, en Durango, reportaron nevadas, lluvias y viento.

El coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que durante la madrugada de ayer se presentó una nevada en las partes altas del municipio de Guanaceví, la cual se mantuvo por varias horas y dejó una capa considerable de nieve.

También se presentaron lluvias intensas en los municipios de Tamazula y San Dimas, además de lluvias ligeras en otros puntos del estado, principalmente en la zona oriente.

En Santiago Papasquiaro, debido a las condiciones climatológicas, se registró la volcadura de un camión que transportaba productos cárnicos, quedando su conductor lesionado.

En Saltillo, Coahuila, poco después de las 15:00 horas, habitantes se quedaron sin energía eléctrica por más de una hora en la zona centro, además de sectores habitacionales.

Varios negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas debido a que los cobros se realizan de forma digital.

Mientras tanto, en Nuevo León, ante el descenso de temperatura, la Secretaría de Educación estatal estableció que será hoy cuando se defina si habrá suspensión de clases en Nuevo León.

Con información de Carlos Coria, Alma Gudiño y Aracely Garza

CRUZ ROJA DA APOYO EN LA TARAHUMARA

La Cruz Roja Mexicana desplegó una operación humanitaria en la sierra Tarahumara para apoyar a comunidades rarámuri que enfrentan temperaturas extremas, que en algunas zonas llegan hasta 15 grados bajo cero.

Esta acción forma parte del programa de la Cruz Roja Mexicana conocido como Plan Invernal, que este año cumple 27 años brindando apoyo a distintas regiones durante la temporada de frío.

Se entregaron 75 toneladas de ayuda humanitaria en la Tarahumara, integradas por 48 toneladas de alimentos que representan tres mil despensas y 27 toneladas de papa en tres mil costales.

Durante la entrega, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana se dirigió a las más de 3 mil personas que acudieron por su ayuda. Foto: Especial

La comunidad de Corareachi y Mesa del Sombrero, municipio de Urique, fueron los puntos de encuentro para reunir a 27 comunidades de los municipios de Batopilas, Guachochi y Urique en donde se entregó el alimento. Se distribuyeron mil cobijas, juguetes y artículos escolares.

-Héctor Figueroa

