Essity, UNICEF y Menstruación Digna presentan resultados de Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual

Este y otros hallazgos evidencian que aún faltan condiciones para garantizar una menstruación digna de niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes; de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, realizada por Essity, UNICEF y la colectiva Menstruación Digna México.

Los resultados de este nuevo estudio muestran rezagos estructurales en indicadores clave como educación menstrual, infraestructura, acceso a productos, bienestar físico y emocional.

Con una muestra de 3,000 niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes de entre 12 y 70 años, se evidencia que aún faltan acciones efectivas para garantizar el reconocimiento y ejercicio del derecho a una menstruación y gestión del ciclo menstrual digna.

En esta nueva edición, el levantamiento de la encuesta incrementó la precisión territorial e incorporó un enfoque de curso de vida en dimensiones antes subatendidas, como el flujo vaginal, perimenopausia y los estándares de dignidad en infraestructura.

El 75 % de personas encuestadas no sabe que el ciclo menstrual se divide en 4 fases (menstruación, folicular, ovulación, lútea). La falta de información prevalece como una barrera estructural y el tema no se normaliza de forma homogénea entre la población.

Aunque el 71 % señala que su primer acercamiento al tema ocurrió en el ámbito familiar, actualmente las plataformas digitales se han convertido en la principal fuente de información: 52 % recurre a internet y redes sociales para conocer más sobre menstruación y productos de gestión menstrual.

El 21 % de las personas encuestadas declaró haber tenido dificultades para obtener productos de gestión menstrual, un dato en descenso comparado con el 30 % reportado en la encuesta de 2022. Al ser un gasto recurrente, la menstruación representa una presión constante sobre el presupuesto de los hogares, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio integral que garantice el acceso a productos para todas las etapas del ciclo menstrual.

Otra información inédita en la encuesta 2025 es la incorporación de preguntas sobre perimenopausia, donde se reporta que el 80 % de las mujeres no saben en qué consiste esta etapa, incluso 63 % reporta que no recibió orientación médica sobre sus síntomas y posibles tratamientos, mientras que el 29 % le tomo más de 1 año obtener un diagnóstico.

"Los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual confirman que, si bien hemos avanzado en algunos aspectos, aún persisten brechas importantes para garantizar que todas las mujeres y personas menstruantes ejerzan plenamente sus derechos y puedan desarrollarse con bienestar y productividad. En Essity reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos asequibles y de alta calidad, y junto a nuestros aliados seguiremos promoviendo espacios libres de estigma y generando evidencia que contribuya a que cada persona pueda gestionar su ciclo menstrual con dignidad", dijo Palmira Camargo, vicepresidenta de Comunicación para Essity.