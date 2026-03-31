Alistan informe sobre derrame en el Golfo; será este miércoles: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el grupo interinstitucional del gobierno federal presentará un informe detallando las causas de la contaminación en el Golfo de México.

Desde Palacio Nacional en su conferencia de prensa matutina, la mandataria expuso que, hasta el momento, con la información recabada, no hay una fuga en algunas de las instalaciones de Pemex en la región.

Se tienen que revisar todas las instalaciones, hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado una parte importante. Si se llegara a ver una fuga, se informaría y se entraría a la reparación. Lo que estamos investigando junto con científicos es si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona o alguna fuga de alguna de las instalaciones”, dijo.

La jefa del Ejecutivo apuntó la posibilidad de emanaciones naturales de chapopoteras, ante los señalamientos de organizaciones ambientales que acusan a Pemex de ocultar información y falsear el origen del derrame, al señalar que la fuga se originó en un ducto del complejo Cantarell.

Hay todavía en el Golfo lo que le llaman chapopoteras naturales, es decir, emanaciones de pozos, digamos, no son pozos todavía, porque no están explotados, pero así les llaman, los científicos, chapopoteras naturales, en donde se mana petróleo. Entonces, esta emanación que vino de Cantarell, pues lo que estamos investigando junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de PEMEX y de la Secretaría Marina y Secretaría de Energía, sino con científicos, si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas o alguna fuga de alguna de las instalaciones”, declaró.

La titular del Ejecutivo indicó que la secretaría del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se desplazó a Veracruz para supervisar el estado que guardan las playas y conversar con pescadores para apoyarlos. Claudia Sheinbaum reiteró que Pemex y la Semarnat están realizando trabajos en esa zona para contener la contaminación en las playas y buscar controlar la situación.

fdm