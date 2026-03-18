NetApp presenta los nuevos modelos de rendimiento superior de la serie EF

Los modelos EF50 y EF80 permiten a empresas y "neoclouds" satisfacer las crecientes exigencias de la IA, la computación de alto rendimiento (HPC) y las bases de datos transaccionales, incluso en escenarios emergentes como nubes de IA soberanas y manufactura con inteligencia artificial.

"Los datos son esenciales para generar valor en cargas de trabajo críticas como IA o bases de datos de alto rendimiento", explicó Sandeep Singh, vicepresidente ejecutivo y director general de Almacenamiento Empresarial de NetApp. "Las empresas enfrentan volúmenes de datos crecientes y aplicaciones que requieren velocidad, como entrenamiento e inferencia de modelos de IA y HPC. Necesitan infraestructura que combine rendimiento, escalabilidad y eficiencia sin complejidad. NetApp cubre todo el flujo de datos de la IA, desde la recopilación hasta la alimentación de modelos de IA generativa que generan insights empresariales".

Combinados con sistemas de archivos paralelos de alto rendimiento como Lustre o BeeGFS, EF50 y EF80 aceleran simulaciones HPC y mantienen las GPU al máximo rendimiento con espacios de trabajo temporales optimizados. Esto permite a organizaciones generar valor y ventaja competitiva a un costo adecuado. Así los clientes pueden aprovechar rendimiento, escalabilidad y medidas de seguridad robustas para proteger datos críticos y prevenir pérdidas.

Los nuevos sistemas EF alcanzan más de 110 GBps de lectura y 55 GBps de escritura, un aumento del 250 % respecto a generaciones anteriores. Con eficiencia energética de 63,7 GBps por kW y hasta 1,5 PB de almacenamiento en 2U, garantizan rendimiento confiable y densidad de rack optimizada a precios accesibles. Con la serie EF, las organizaciones pueden:

• Obtener rendimiento superior en cargas de trabajo intensivas en datos, escalando capacidad sin sacrificar eficiencia ni latencia.

• Balancear presupuesto y simplificar gestiones.

"A medida que avanza la era de la IA, las empresas reconocen la necesidad de maximizar su rendimiento bruto para extraer valor de los datos", afirmó Clayton Vipond, arquitecto ejecutivo de soluciones de CDW. "La serie EF garantiza capacidad y desempeño para escalar cargas de alta potencia, transformando datos en información y resultados".

"Los sistemas EF proporcionan a Teradata el rendimiento necesario para cargas más exigentes", aseguró Sumeet Arora, director de Producto de Teradata. "Se agradece que NetApp siga invirtiendo en esta tecnología, explorando nuevas oportunidades gracias al rendimiento mejorado, reduciendo complejidad e impulsando iniciativas de IA y modernización de datos".

"NetApp deja su impronta al ofrecer almacenamiento de alto rendimiento compatible con Lustre y BeeGFS, apoyando industrias emergentes como neocloud", explicó Simon Robinson, analista de Omdia. "La IA exige rendimiento bruto incomparable con cargas tradicionales. La serie EF satisface necesidades de IA a gran escala, ya sea entrenamiento o inferencia".

La serie EF actualizada se basa en décadas de durabilidad y fiabilidad de NetApp, con más de un millón de instalaciones y la confianza demostrada de sus clientes.