Incendio en Central de Abasto de Puebla consume cinco locales

La madrugada aún no terminaba cuando el resplandor de las llamas encendió la alerta en el norte de la ciudad. Un incendio en la Central de Abasto de Puebla obligó a desplegar de inmediato a cuerpos de emergencia y autoridades estatales, en una operación que, pese a la intensidad del siniestro, logró evitar consecuencias mayores.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, el incendio se concentró en la Nave A y Subasta Chica, donde las llamas consumieron aproximadamente cinco locales dedicados a la venta de huevo, plásticos, abarrotes, chiles y carne, además de una bodega en la parte superior.

Durante el siniestro también se registró la combustión de una motocicleta, lo que incrementó momentáneamente la carga de fuego en la zona afectada.

Energía cortada y fuego contenido

La magnitud del incendio obligó a activar protocolos de emergencia. En las labores participaron bomberos, personal de Protección Civil y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes realizaron el corte de energía eléctrica como medida preventiva.

Estas acciones permitieron contener el avance de las llamas y, posteriormente, lograr su liquidación total, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas del mercado, uno de los centros de abasto más importantes de la región.

La autoridad detalló que las maniobras de control y mitigación fueron determinantes para reducir riesgos en una zona caracterizada por la concentración de mercancías inflamables.

A pesar de la intensidad del incidente, el saldo fue favorable: no se reportaron personas lesionadas. Tras sofocar el incendio, el lugar quedó bajo resguardo de las autoridades.

Hasta las 7:00 horas de este jueves, el sitio permanecía en supervisión permanente, sin representar riesgo para la población. Las actividades en la zona afectada continúan sujetas a evaluación mientras se desarrollan inspecciones de seguridad estructural.

El incendio se concentró en la Nave A y Subasta Chica de la Central de Abasto de Puebla. Protección Civil de Puebla

Un cortocircuito, posible falla

De manera preliminar, las autoridades atribuyen el origen del incendio a un posible cortocircuito, aunque subrayan que las investigaciones siguen en curso para determinar con precisión las causas.

Protección Civil reiteró que el incidente ya fue controlado en su totalidad.

El lugar permanece bajo supervisión y sin riesgo para la población. No se reportaron personas lesionadas”.

La escena, ahora en calma, deja tras de sí el rastro del fuego y la evidencia de una respuesta que evitó que la emergencia escalara a una tragedia mayor.

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