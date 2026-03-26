Termina pago de Pensiones del Bienestar; sigue registro para personas con Discapacidad

Este jueves 26 de marzo, los pagos correspondientes al segundo bimestre de la Pensión del Bienestar llegan a su fin con el último llamado a cuatro sectores de la población mexicana que deberán estar atentos a la dispersión que el Gobierno de México, por medio de la Secretaría del Bienestar estarán haciendo.

Los beneficiarios que estarán cobrando su pensión, son todas aquellas personas Adultas Mayores, con Discapacidad, Mujeres con Bienestar y Madres Trabajadoras que se hayan inscrito en tiempo y forma a estos programas sociales.

Cabe señalar que los fondos repartidos en este segundo bimestre beneficiarán a un total de 18.8 millones de personas por lo que este día todas aquellas personas cuya primera letra de su apellido inicie con W, X, Y, Z, podrán hacer valer su derecho constitucional.

Es necesario precisar que la dispersión de fondos se realiza de manera escalonada; además este pago corresponde al bimestre marzo-abril, por lo que habrá que esperar unos meses para que sea anunciada la nueva dispersión.

La Secretaría del Bienestar exhortó a las personas a acudir a los Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado. Cuartoscuro

¿Cuándo termina el registro por discapacidad?

Del 23 al 29 de marzo, se realiza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en todo el país, por lo que la Secretaría del Bienestar, exhortó a las personas a acudir a los Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país y cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

En los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro a la Pensión para las Personas con Discapacidad es de 0 a 29 años.

Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad). CURP (impresión reciente). Acta de nacimiento (legible). Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial). Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud). Teléfono de contacto (celular y de casa).

fdm