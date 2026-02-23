Escala EU operativos en Juárez; frontera

CIUDAD JUÁREZ.– En días recientes se cerró temporalmente el espacio aéreo sobre El Paso Texas y la zona fronteriza con Ciudad Juárez tras reportes de presuntos drones de los cárteles que habrían ingresado al espacio aéreo estadunidense, lo que obligó a suspender vuelos por varias horas antes de que se reanudarán con normalidad.

Esta situación ha sido utilizada por el presidente Donald Trump para reforzar su discurso sobre la necesidad de acciones más fuertes contra el narcotráfico, incluso insinuando posibles operaciones militares más allá de la frontera.

Las operaciones militares y de seguridad en la frontera se han intensificado, con más zonas declaradas como “militares”, presencia de tropas y tecnología de vigilancia para combatir el tráfico de drogas y migración irregular.

“El punto geográfico de nuestra ciudad, de nuestra región, El Paso, Juárez, Las Cruces son puntos importantes porque está exactamente a la mitad de la costa este y la costa oeste, es un punto neurálgico, no sólo en materia comercial, sino también en narcotráfico”, dijo Fernando Ruvalcaba, experto en ciencias forenses y narcotráfico.

En recorridos por la frontera se observa la construcción acelerada del muro fronterizo, ve-

hículos militares usados en conflictos bélicos y helicópteros, lo que genera una imagen de zona de conflicto, interpretada por algunos como una señal de una posible intervención más agresiva de Estados Unidos.

“Hay muchas señales, por ejemplo, actualmente acaba de autorizar el Senado mexicano que entrarán nueve elementos de los US Navy Seals, que son los guerreros de élite del ejército de los marines”, aformó Ricardo Melgoza, catedrático investigador de la UACJ.

A lo largo de la frontera se han instalado torres con cámaras térmicas y radares para detectar vuelos de baja altitud, equipos que han sido atacados por traficantes.

Para Melgoza, la frontera sigue siendo vulnerable ante la operación del crimen organizado.

LÍNEA POROSA

“La frontera es porosa, va la droga, el fentanilo, la cocaína y vienen las armas, vienen las municiones, eso que está pasando es un ejemplo de que no hay un control en la frontera, ni de parte de Estados Unidos ni de parte de México”, expresó Melgoza.

Ante esta aparente calma, la vigilancia militar continúa reforzándose y la presión de Estados Unidos al gobierno mexicano para combatir a los cárteles persiste, con advertencias de acciones más drásticas si no se detiene el flujo de drogas.