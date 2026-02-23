Abaten a El Mencho; Estados Unidos apoyó con inteligencia

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), falleció cuando era trasladado a la Ciudad de México, luego de un enfrentamiento con personal del Ejército y la Guardia Nacional, en Tapalpa, Jalisco, realizado la madrugada de ayer.

El líder criminal, considerado uno de los más peligrosos del mundo, fue capturado en un operativo en el que participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía General de la República y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Durante la acción, los militares fueron atacados a balazos, por lo que repelieron la agresión, y abatieron a cuatro integrantes del CJNG. Tres más, entre ellos el propio Mencho, resultaron heridos de gravedad y perdieron la vida durante su traslado a la CDMX.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que contó con apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos, algo que también confirmó el gobierno de ese país.

Tras el operativo que llevó al abatimiento del capo, se registraron bloqueos en 20 estados del país. Ante ello, el Gabinete de Seguridad destacó que trabaja en coordinación con los gobiernos estatales para atender cualquier incidente.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que su gobierno ha mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de gobierno.

El último gran narco cae ante el Ejército mexicano; lanzan operativo pesado en Tapalpa, Jalisco

En la operación, en la que participaron aeronaves y personal de élite, resultaron heridos tres capos, entre ellos El Mencho, pero murió cuando era trasladado a la Ciudad de México para ser atendido; suman, al menos, 9 muertos.

Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, fue abatido ayer por el Ejército mexicano durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

La Defensa indicó que serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de la confirmación de la identidad del narcotraficante, mediante las pruebas periciales y forenses correspondientes.

En el operativo intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para la detención de El Mencho. En la acción, los militares fueron atacados a balazos, por lo que repelieron la agresión, logrando abatir a cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG, y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes fallecieron durante su traslado vía aérea a la CDMX; entre éstos El Mencho. Uno más murió en otras gresca, además de un agente.

Sin embargo, en medios locales contabilizaron 24 decesos y, aunque autoridades no lo confirmaron, se prevé que hoy se informe del saldo.

También fueron detenidos otros dos gatilleros y se aseguraron armas y vehículos blindados. Entre el armamento asegurado hay lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Asimismo, tres militares resultaron heridos, quienes fueron trasladados a la CDMX para su atención médica. En un comunicado, la Defensa dio a conocer que en la ejecución de la operación se contó con información complementaria de EU.

Durante el operativo realizado la madrugada de ayer, participaron elementos del Centro Nacional de Inteligencia, de la FGR y Fuerzas Especiales del Ejército, que planearon y ejecutaron la operación en Tapalpa.

La Defensa indicó que comenzó la concentración de elementos de la GN y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad de esta entidad.

La caída de Oseguera desató una ola violenta, como la quema de vehículos en al menos 20 estados. El más afectado fue Jalisco, donde el gobernador Pablo Lemus giró instrucciones para activar el código rojo e instalar de inmediato la Mesa de Seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el edil de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, confirmó los primeros bloqueos en vías de Mazamitla, Acatlán de Juárez, Chapala y la zona metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, confirmó la suspensión del transporte público como medida preventiva.

Los bloqueos y la violencia desataron pánico entre la población. En el municipio de Guadalajara, en la colonia Lomas del Paraíso, sujetos armados le robaron su camioneta a un conductor y después la incendiaron en una gasolinera.

“Estábamos echando gasolina y a la hora de pagar ya nos íbamos cuando llegó un individuo. Se quiso subir por atrás de la camioneta, pero como trae seguros, ya fue cuando se fue por la puerta de enfrente y me puso la pistola en la cabeza. Ya me dijo ‘bájate’, y como todos empezaron a llorar aquí en la gasolinera, las metí al baño junto con mi señora y ya me fui al baño también”, narró el conductor afectado.

En el Aeropuerto de Guadalajara, videos que circulan en redes sociales mostraron los momentos de miedo que vivieron las personas, ya que se escucharon balazos, aunque no fue en el interior, sino en la carretera a Chapala, lo que provocó que la gente corriera.

“A las 11 de la mañana venía a dejar a una amistad, y de repente, todo mundo empezó a correr, ‘métanse al aeropuerto’. Nos subieron hasta la sala de abordar y ahí resguardaron a mucha gente”, dijo una testigo.

En Puerto Vallarta

El gobierno municipal informó que recibió reportes de despojo de vehículos en diferentes colonias.

En la zona del Puente Ameca, en la delegación Las Juntas, se reportó la presencia de dos individuos a bordo de una motocicleta que arrojaron artefactos ponchallantas sobre la vía Tepic–Puerto Vallarta.

Se reportaron incendios de vehículos en diversas vías de comunicación del municipio, así como en plazas comerciales como Costco, ubicado en Francisco Villa y Fluvial Vallarta, y Plaza Caracol, además de establecimientos comerciales como AutoZone Ixtapa, Oxxo Juárez, Kiosko Las Juntas y Plaza Centro City Aramara.

En el Mercado 5 de Diciembre, dos fruterías sufrieron afectaciones en cortinas, cableado, mobiliario y mercancía; además, se reportaron dos motocicletas incendiadas. El fuego fue controlado.

Además de 22 bancos del Bienestar atacados.