El Mencho: su vida plasmada en Corridos, series, podcasts...

Así como los nombres de otros grandes capos del narcotráfico, el de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, también ha sido plasmado en corridos, series, documentales y podcasts.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) poco se dejó ver en público durante su vida. El material multimedia ha dado más detalles sobre su vida que él mismo o la gente de su entorno.

Las referencias a la vida del abatido narcotraficante van desde corridos en voz de los conocidos cantantes Gerardo Ortiz, Lenin Ramírez, Luis R. Conriquez o Natanael Cano, hasta en series o podcast de plataformas como Prime Video o Spotify.

Desde Uruapan a Tepeque de Colima hasta Jalisco / Los gallos y los caballos / Son sus lujos más preciados sus hijos y sus cuñados / También sus cuatro muchachos. Ésa es la letra de El M, corrido de Gerardo Ortiz.

Natanael Cano, uno de los polémicos exponentes de corridos tumbados, le canta Y esos que me quieren ver caer, jamás se les va a hacer, porque yo vengo listo y firmo pa mover a mi cártel, Nemesio alias El Mencho, con mi cuerno para defender.

En tan sólo 19 minutos, Prime Video describe la figura de El Mencho. En El Mencho’s American Empire documenta cómo fue introduciéndose en Estados Unidos hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados y pone especial énfasis en la cacería que emprendieron de agencias de seguridad estadunidenses, principalmente la DEA, para capturar al líder criminal.

No fue sólo en esa plataforma. National Geographic también se adentró en aspectos del michoacano. En la serie Trafficked with Mariana Van Zeller hablan de la influencia del líder y su organización.

No tiene un episodio único, pero es mencionado en uno, sobre todo en cuanto a su papel al frente del trasiego de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de armas de fuego.

Mientras que en Spotify el podcast Mundo Narco le dedica varios episodios a la vida de Nemesio Oseguera, enfocándose en sus inicios en la policía y toda su trayectoria criminal, hasta llegar a liderar al poderoso cártel.

No es extraño escuchar corridos en los que se destaca la afrenta que el criminal hizo a las autoridades, como Soy Mencho, del conocido artista Lenin Ramírez. Soy un hombre de trabajo / De palabra y no me rajo / Yo Soy Mencho / Soy aquel que le peleó al gobierno...